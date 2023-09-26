PUMA歡迎印度永續時尚宣導者Aishwarya Sharma加入其Voices Of A RE:GENERATION計畫

全球運動品牌PUMA已將Voices of a RE:GENERATION計畫的地區範圍擴大到歐洲和美國之外，並邀請印度永續時尚宣導者Aishwarya Sharma加入該專案。

全球運動品牌PUMA已將Voices of a RE:GENERATION計畫的地區範圍擴大到歐洲和美國之外，並邀請印度永續時尚宣導者Aishwarya Sharma加入該專案。（照片：美國商業資訊）

全球運動品牌PUMA已將Voices of a RE:GENERATION計畫的地區範圍擴大到歐洲和美國之外，並邀請印度永續時尚宣導者Aishwarya Sharma加入該專案。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動品牌PUMA已將Voices of a RE:GENERATION計畫的地區範圍擴大到歐洲和美國之外，並邀請印度永續時尚宣導者Aishwarya Sharma加入該專案。

Aishwarya加入PUMA的新一代思想家名單，旨在透過與年輕環保人士合作，推進PUMA的永續發展工作，此為PUMA為期一年的專案的一部分。Aishwarya現居印度德里，她熱衷於推動時尚產業向更永續的方向發展。在COP27等活動中，她因在女性權利、時尚、社群媒體和氣候變化方面的觀點而聲名鵲起。

今年四月啟動的PUMA的計畫賦予了一群青年領袖發聲的權力，讓他們能夠和主要的利害關係人共同為品牌指明關鍵的改進領域。迄今為止，PUMA的青年意見領袖已與PUMA的關鍵人物會面，討論該品牌圍繞其FOREVER.BETTER永續發展策略所取得的進展和面臨的挑戰，並製作了PUMA RE:GEN報告系列播客；該系列播客旨在吸引年輕一代關注永續發展和PUMA的10FOR25目標領域，是根據PUMA於2022年舉辦的「全員大會」(Conference of the People)上收集到的消費者回饋而製作的。這些回饋顯示，目前的永續發展宣傳無法吸引新一代年輕人的參與。

在該專案的最新進展中，Aishwarya將PUMA與當前的青年意見領袖見面並展開合作，其中包括：

Alice Aedy不再參與該計畫，這是雙方在相互理解的基礎上做出的決定。

Aishwarya Sharma在今年9月加入PUMA的Voices of a RE:GENERATION計畫，她將探索品牌在永續發展領域面臨的機會和挑戰，同時提出可行的變革建議。她還將與PUMA合作，改進向印度受眾宣傳永續發展的方式。

對於這一消息，Aishwarya評論道：「身為一名永續發展宣導者，我熱衷於提高公眾的意識。我認為，讓我所在的社群和全世界的人們瞭解永續發展的真實情況非常重要。與PUMA的合作將讓我瞭解一家大型企業如何因應如此重要而複雜的挑戰。能夠對PUMA如何宣傳永續發展發表意見，也是推動變革和在整個產業樹立先例的絕佳機會，對此我非常期待。」

關於PUMA

躋身全球首屈一指的運動品牌之列的PUMA致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服飾以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球身手最迅捷的運動健將打造提升速度紀錄的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA生產足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫球以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型日常用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動的影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下擁有的品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。該公司的產品遠銷120多個國家和地區，在全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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