「半導體光電子束技術」的唯一供應商Photo electron Soul與USHIO簽署資本和業務夥伴關係協議

日本名古屋--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由名古屋大學創立的初創公司「Photo electron Soul Inc.」（以下簡稱「PeS」，執行長Takayuki Suzuki）今天宣布，該公司已經從由USHIO INC.（以下簡稱「USHIO」，總裁兼席長Koji Naito）領導普通合作夥伴集團處籌集了7.3億日元，並與USHIO簽訂了獨家分銷協議，該協議涉及電子束半導體晶圓圖案檢測工具所採用的半導體光陰極電子束生成系統。

PeS是世界上唯一成功開發半導體光陰極電子束系統的公司。PeS目前專注於推廣半導體檢測系統的業務，其使命是「透過半導體光陰極電子束創建半導體行業的未來」。在半導體檢測工具中採用PeS電子束系統可以實現以下優勢：1）與現有的電子束系統相比，吞吐量提高10倍或更多；2）透過選擇性照射電子束，實現對晶體管的非接觸測試；以及3）透過即時控制束劑量，檢測30倍或更高長寬比的深孔底部隱藏的微粒。

PeS的執行長Takayuki Suzuki評論道：「我們提供的半導體光陰極電子束的最新技術對於提高半導體器件的開發和製造生產力做出了巨大貢獻。我們的半導體檢測系統業務剛進入第一銷售階段，我們已經開始與一些器件製造商和檢測工具供應商進行技術合作。我很高興能夠獲得USHIO的資金支持，並與USHIO簽署獨家分銷協議，因為我們可以充分利用USHIO在半導體檢測工具的光源全球銷售和服務網絡。USHIO計劃開始向半導體檢測工具供應商和器件製造商銷售我們的半導體光陰極電子束系統。」

若要瞭解有關半導體光陰極電子束技術以及使用該技術的產品的詳細資訊，請按一下PeS網站上的以下連結：

PeS技術：https://photoelectronsoul.com/en/technology/

PeS產品：https://photoelectronsoul.com/en/product/

關於USHIO INC.

成立於1964年。該公司製造和銷售涵蓋紫外線、可見光和紅外線波段的燈具、激光器、發光二極管以及其他光源，並且將這些設備集成到光學和影像設備中。在包括半導體、平板顯示器、電子元件等產品在內的工業過程領域，和以數位投影機、照明等產品為特徵的視覺成像領域，許多Ushio公司的產品擁有很大市場份額。近年來，Ushio公司的業務已擴展到生命科學領域，尤其是醫療應用和環境領域。https://www.ushio.co.jp/en/

關於Photo electron Soul Inc.

成立於2015年。Photo electron Soul Inc.是由名古屋大學發起的初創公司，基於名古屋大學30多年積累的技術而成立。它是全球唯一供應用於工業應用的半導體光陰極電子束系統的公司。該公司以半導體光陰極電子束技術為核心，旨在提供結合多個不同技術領域的產品和服務，以引領包括電子設備、製造和生命科學在內的各種行業的創新。https://photoelectronsoul.com/en/。

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