TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱会电影登陆全球院线——AMC Theatres®从10月13日起在全球100多个国家放映这部创纪录的演唱会电影

堪萨斯州利伍德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 美国和全球最大的影院放映商AMC Theatres® (NYSE:AMC)今天宣布，TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱会电影将登陆全球院线。10月13日，TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱会电影将在全球100多个国家的大银幕震撼上映。北美以外地区的国际电影票将从9月26日开始在大多数参与活动的影院发售。票价因国家而异。
通过AMC Theatres Distribution及其分销合作伙伴，世界各地的电影观众将可以通过方便、就近的方式亲身体验到TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR这部演唱会电影所带来的快乐，歌迷们也将以合理、实惠的价格观赏到这部电影。今天关于TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR全球上映的公告意味着，全球将另有数百万音乐爱好者能够欣赏到这部开创性的演唱会电影。
该片已计划在美国、加拿大和墨西哥的4000多家电影院上映，当然也包括美国的所有AMC影院。
这部TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱会电影于8月31日首次宣布上映后，不到24小时就打破了AMC的103年历史上单日最高美国票房纪录。面对如此显著的巨大市场需求，这部电影显然应该立即在全球上映。
TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱会电影将在欧洲所有ODEON Cinemas影院上映。此外，AMC及其分销合作伙伴正在采取措施，与世界各地更多的影院运营商达成协议，播放这部精彩绝伦的Taylor Swift电影力作。
有意预订这部演唱会影片的影院经营者，请访问TSTheErasTourFilm.com了解更多信息。
有意在AMC Theatres观看这部演唱会电影的美国影迷，可登录https://www.amctheatres.com/movies/taylor-swift-the-eras-tour-74500购票。
关于AMC Entertainment Holdings, Inc.
AMC是美国、欧洲乃至全球最大的电影放映公司，在全球拥有约900家影院和1万块银幕。AMC通过多种方式推动放映业的创新：安装Signature电动躺椅座椅；提供更丰富的餐饮选择；通过忠诚度和订阅计划、网站和移动应用程序提高顾客参与度；提供优质的大屏幕体验以及播放包括好莱坞最新上映影片和独立节目在内的各种内容。如需了解更多信息，请访问www.amctheatres.com。
类别：公司新闻稿
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。