TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱会电影登陆全球院线——AMC Theatres®从10月13日起在全球100多个国家放映这部创纪录的演唱会电影

Taylor Swift创纪录的TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR将成为影院盛事，预计将在全球100多个国家上映，多数国家从10月13日开始

电影票将于今天（9月26日）起在北美以外大多数参与活动的国际影院开始发售；北美以外的观众可在最喜欢的活动参与影院的网站或售票处购票；票价因国家而异

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱会电影将于10月13日起在欧洲所有ODEON Cinemas（以及美国所有AMC Theatre）上映

AMC Theatres Distribution及其分销合作伙伴正努力与代表全球7500多家电影院的影院运营商达成协议，从10月13日起放映这部电影；AMC将继续与全球影院运营商合作，扩大这一覆盖范围

在北美地区，AMC Theatres Distribution已达成协议，将从10月13日起在4000多家电影院上映TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱会电影；北美所有主要连锁影院都参与了此次Taylor Swift影院放映活动