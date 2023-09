Les modules MOGAS Systems & Consulting offrent des solutions sûres et fiables pour le raffinage des huiles lourdes

MOGAS Systems & Consulting (MS&C) modules are the preferred choice for safe and reliable heavy oils processing units.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--MOGAS Industries, Inc. (MOGAS) est fière d’offrir le dernier cri en matière d’ingénierie pour le raffinage des huiles lourdes. Les unités modulaires (modules) de MOGAS Systems & Consulting (MS&C) sont entièrement fonctionnelles et prêtes à être utilisées dans de nombreuses usines de traitement.

Ces modules constituent un choix avantageux par rapport aux unités de raffinage traditionnelles construites sur place, qui sont souvent plus chères et nécessitent des coûts de construction supplémentaires excessifs en raison de tuyaux, soudures, raccords et autres composants superflus. La conception harmonisée des modules MS&C offre de nombreux avantages aux opérateurs, notamment une réduction des dépenses d’investissement et d’exploitation (CAPEX et OPEX).

MOGAS a récemment produit cinq modules de vidange à haute pression pour une application d’amélioration des résidus, diminuant ainsi les risques opérationnels pour le personnel et harmonisant les capacités de traitement de l’unité. Ces modules sont plus sûrs que les unités traditionnelles, car ils comportent moins de composants individuels et réduisent les risques opérationnels pour le personnel de maintenance grâce à une programmation automatisée. Les principales options de conception incluent notamment la vanne en Y brevetée de MOGAS, qui supprime les zones mortes afin que le fluide de traitement ne puisse pas former de coke et solidifier les composants essentiels. Les modules personnalisés peuvent également être dotés d’options de purge et de rinçage en fonction de l’application.

Les modules MS&C sont disponibles dans une variété de configurations, y compris des conceptions pour la filtration, les échangeurs de chaleur, la vidange et les unités de pompage. Les modules MS&C incluent des garanties standards sur les composants et une GARANTIE DE PERFORMANCES qui assure que l’unité fonctionnera comme prévu pendant une période prédéterminée, offrant ainsi une plus grande tranquillité d’esprit aux opérateurs.

À propos de MOGAS Systems & Consulting

MOGAS Systems & Consulting (MS&C), une marque de MOGAS Industries, propose des systèmes de vannes préfabriqués sous forme d’unités modulaires (« skids ») pour les usines de traitement. Avec plus de cinq décennies de solutions MOGAS sur mesure, notre technologie et notre expertise éprouvées ont donné lieu à des partenariats avec des EPC, des concédants de licence de technologie et des utilisateurs finaux.

