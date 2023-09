TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR Konzertfilm weltweit verfügbar – AMC Theatres® zeigt diesen rekordverdächtigen Konzertfilm ab dem 13. Oktober in mehr als 100 Ländern weltweit

LEAWOOD, Kansas.--(BUSINESS WIRE)--AMC Theatres® (NYSE:AMC), der größte Kinobetreiber der Vereinigten Staaten und der Welt, hat heute bekannt gegeben, dass der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR weltweit zu sehen sein wird. Der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR wird am 13. Oktober auf großen Leinwänden und mit großartigem Sound in über 100 Ländern der Welt aufgeführt. Tickets für internationale Standorte außerhalb Nordamerikas sind ab dem 26. September an den meisten teilnehmenden Standorten erhältlich. Die Ticketpreise variieren je nach Land.

Über AMC Theatres Distribution und seine Sub-Vertriebspartner können Kinobesucher überall auf der Welt den Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR ganz einfach, in ihrer Nähe und zu erschwinglichen Preisen selbst erleben. Mit der heutigen Ankündigung einer weltweiten Ausstrahlung von TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR wird dieser bahnbrechende Konzertfilm für Millionen weiterer Musikliebhaber auf der ganzen Welt zu sehen sein.

Die Aufführung des Films ist bereits in über 4.000 Kinos in den USA, Kanada und Mexiko geplant, darunter natürlich auch in allen AMC-Kinos in den Vereinigten Staaten.

Als der Film am 31. August erstmals angekündigt wurde, brach der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR in weniger als 24 Stunden den AMC-Rekord für die meisten Ticketverkäufe an einem einzigen Tag in der 103-jährigen Geschichte von AMC. Aufgrund dieser überwältigenden Nachfrage war es naheliegend, dass der Film sofort weltweit veröffentlicht werden sollte.

Der Konzertfilm TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR wird in allen ODEON Cinemas in ganz Europa zu sehen sein. Außerdem arbeiten AMC und seine Sub-Vertriebspartner daran, Vereinbarungen über die Aufführung dieses spektakulären Taylor-Swift-Konzertfilms mit weiteren Kinobetreibern auf der ganzen Welt abzuschließen.

Kinobetreiber, die an der Buchung des Konzertfilms interessiert sind, erhalten weitere Informationen unter TSTheErasTourFilm.com.

Fans in den USA, die den Konzertfilm in den AMC Theatres sehen möchten, erhalten Tickets unter https://www.amctheatres.com/movies/taylor-swift-the-eras-tour-74500

