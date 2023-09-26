MOGAS Systems & Consulting模块为重油精炼领域提供安全可靠的解决方案

MOGAS Systems & Consulting (MS&C)模块是安全可靠的重油加工装置的首选。

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- MOGAS Industries, Inc.（MOGAS）自豪地为重油精炼工程领域提供其最新的解决方案。MOGAS Systems & Consulting (MS&C) 模块化装置（模块）功能齐全，可在许多加工厂使用。

与现场建造的传统棒式（现场制造）炼油装置相比，炼油模块是一个更具优势的选择。传统棒式炼油装置通常更昂贵，并且由于需要不必要的管道、焊接、配件和其他部件，因此会产生额外的施工成本。MS&C模块的简化设计为运营商带来了许多益处，其中包括减少资本和运营支出（CAPEX和OPEX）。

MOGAS最近生产了五个高压下泄模块装置，可应用于残渣升级，降低了人员操作风险，并简化了装置的处理能力。与传统装置相比，这些模块具有较少的单个组件，因此更为安全，并可通过自动化编程降低维护人员的操作风险。特色的关键设计选项包括获得专利的MOGAS Y型阀，可去除死角，以确保工艺流体不会形成焦炭并可固化重要成分。自定义模块设计还可以根据相关的应用提供清除和冲洗选项。

MS&C模块有多种配置，包括过滤、换热器、下泄和泵机组等设计。MS&C模块包括组件的标准保修和性能保证，以确保机组在预定的时间内按预期运行，使操作员更加安心。

请在我们的网站上阅读更多关于MS&C产品和服务的信息：https://www.mogas.com/modules

若要了解更多信息，请联系MOGAS Industries，电话：281.449-0291或发送电子邮件：marketing@mogas.com

关于MOGAS Systems & Consulting

MOGAS Systems & Consulting（MS&C）是MOGAS Industries的一个品牌，可为加工厂提供预制阀门系统作为模块化装置（撬块）。凭借50多年的MOGAS定制工程解决方案，我们久经考验的技术和专业知识已促成我们与EPC、技术许可方和最终用户建立良好的合作伙伴关系。

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