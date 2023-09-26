MOGAS Systems & Consulting模組為重油精煉提供安全可靠的解決方案

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MOGAS Industries, Inc. (MOGAS)驕傲地宣佈其在重油精煉工程領域的最新成就。MOGAS Systems & Consulting (MS&C)模組化裝置（模組）功能完備，已可供許多加工廠使用。

與傳統建構式（現場製造）煉油廠裝置相比，模組是更受歡迎的選擇，前者通常更為昂貴，並且由於不必要的管線、焊接、配件和其他元件而需要過多的額外施工成本。MS&C模組的流線型設計為營運商提供了諸多益處，包括減少資本和營運支出（CAPEX和OPEX）。

MOGAS最近生產了五個用於殘留物升級應用的高壓排放模組裝置，降低了人員的操作風險並簡化了裝置的處理能力。由於單個元件較少，模組比傳統裝置更加安全，並可透過自動化程式設計降低維護人員的操作風險。主打的關鍵設計選項包括獲得專利的MOGAS Y型閥，該閥可去除死區，確保製程流體不會形成焦炭並使重要元件固化。客製化化模組設計還可以根據具體應用提供清洗和沖洗選項。

MS&C模組有多種配置可供選擇，包括針對過濾、熱交換器、排放和泵機組的設計。MS&C模組同時提供標準元件保固和效能保證，以確保裝置在預先確定的期間順利執行，讓操作人員更加安心。

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關於MOGAS Systems & Consulting

MOGAS Systems & Consulting (MS&C)是MOGAS Industries旗下品牌，致力於為加工廠提供作為模組化單元（滑塊）的預製閥門系統。憑藉在MOGAS客製化工程解決方案領域長達五十餘年的經驗，我們成熟的科技和專業知識使我們與工程總承包商、科技授權人和最終用戶建立了廣泛的合作夥伴關係。

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