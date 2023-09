TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR Le film-concert s’internationalise – AMC Theatres® présentera dans les cinémas cet événement de film-concert dans plus de 100 pays à travers le monde à partir du 13 octobre

LEAWOOD, Kansas--(BUSINESS WIRE)--AMC Theatres® (NYSE: AMC), le plus grand exploitant de salles de cinéma aux États-Unis et dans le monde, a annoncé aujourd’hui que le film-concert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR allait être diffusé partout dans le monde. Le 13 octobre, le film-concert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR sera projeté sur grand écran et avec un son puissant, un événement attendu dans plus de 100 pays à travers le monde. Les billets pour les cinémas internationaux en dehors de l’Amérique du Nord seront mis en vente dans la plupart des cinémas participants à partir du 26 septembre. Le prix des billets varie en fonction du pays.

Grâce à AMC Theatres Distribution et à ses partenaires de sous-distribution, les cinéphiles du monde entier auront un accès facile et proche pour vivre par eux-mêmes la joie du film-concert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR, qui sera disponible pour les fans à des prix raisonnables et abordables. L’annonce aujourd’hui de la sortie mondiale de TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR permettra à des millions de mélomanes, sur toute la planète, d’accéder à ce film-concert révolutionnaire

La diffusion du film est déjà prévue dans plus de 4 000 salles de cinéma aux États-Unis, au Canada et au Mexique, y compris, bien sûr, dans tous les cinémas AMC aux États-Unis.

Lorsque le film a été annoncé pour la première fois le 31 août, il a fallu moins de 24 heures pour que le film-concert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR pulvérise le record américain d’AMC en termes de recettes de vente de billets en une seule journée dans les 103 ans de l’histoire d’AMC. Face à une telle demande, il est devenu évident que le film devait immédiatement être distribué dans le monde entier.

Le film-concert TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR sera diffusé dans tous les cinémas ODEON d’Europe. En outre, AMC et ses partenaires de sous-distribution prennent des mesures pour conclure des accords avec d’autres exploitants de salles de cinéma dans le monde entier afin de diffuser ce spectaculaire tour de force de Taylor Swift.

Les exploitants de salles de cinéma qui souhaitent réserver le film-concert trouveront de plus amples informations sur le site TSTheErasTourFilm.com.

Pour les fans américains qui souhaitent assister au film-concert dans les cinémas AMC, des billets sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.amctheatres.com/movies/taylor-swift-the-eras-tour-74500

À propos de AMC Entertainment Holdings, Inc.

