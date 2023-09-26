TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱會電影登陸全球院線——AMC Theatres®從10月13日起在全球100多個國家放映這部創紀錄的演唱會電影

堪薩斯州利伍德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 美國和全球最大的影院放映商AMC Theatres® (NYSE:AMC)今天宣佈，TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱會電影將登陸全球院線。10月13日，TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱會電影將在全球100多個國家的大銀幕震撼上映。北美以外地區的國際電影票將從9月26日開始在大多數參與活動的影院發售。票價因國家而異。

透過AMC Theatres Distribution及其分銷合作夥伴，世界各地的電影觀眾將能夠以方便、就近的方式親身體驗到TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR這部演唱會電影所帶來的快樂，歌迷們也將以合理、實惠的價格觀賞到這部電影。今天關於TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR全球上映的公告意味著，全球將另有數百萬音樂愛好者能夠欣賞到這部開創性的演唱會電影。

該片已計畫在美國、加拿大和墨西哥的4000多家電影院上映，當然也包括美國的所有AMC影院。

這部TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱會電影於8月31日首次宣佈上映後，不到24小時就打破了AMC的103年歷史上單日最高美國票房紀錄。面對如此顯著的巨大市場需求，這部電影顯然應該立即在全球上映。

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR演唱會電影將在歐洲所有ODEON Cinemas影院上映。此外，AMC及其分銷合作夥伴正在採取措施，與世界各地更多的影院營運商達成協議，播放這部精彩絕倫的Taylor Swift電影力作。

有意預訂這部演唱會影片的影院經營者，請造訪TSTheErasTourFilm.com瞭解更多資訊。

有意在AMC Theatres觀看這部演唱會電影的美國影迷，可登錄https://www.amctheatres.com/movies/taylor-swift-the-eras-tour-74500購票。

關於AMC Entertainment Holdings, Inc.

AMC是美國、歐洲乃至全球最大的電影放映公司，在全球擁有約900家影院和1萬塊銀幕。AMC透過多種方式推動放映業的創新：安裝Signature電動躺椅座椅；提供更豐富的餐飲選擇；透過忠誠度和訂閱計畫、網站和移動應用程式提高顧客參與度；提供優質的大螢幕體驗以及播放包括好萊塢最新上映影片和獨立節目在內的各種內容。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.amctheatres.com。

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