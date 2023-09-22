Equity International的投資組合公司SAMHI Hotels Limited完成首次公開募股

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SAMHI Hotels Limited (SAMHI)是印度第三大酒店所有權和資產管理平臺1，旗下經營的品牌包括萬怡酒店(Courtyard by Marriott)、萬楓酒店(Fairfield by Marriott)、凱悅酒店(Hyatt Regency)、凱悅嘉軒(Hyatt Place)、喜來登酒店(Sheraton)和智選假日酒店(Holiday Inn Express by IHG)。該公司已完成首次公開募股(IPO)，其股票在英國證券交易所有限公司(BSE)和印度國家證券交易所有限公司(NSE)上市，股票交易代號為SAMHI。

由Sam Zell創立的私募股權公司Equity International於2011年首次投資SAMHI，在該公司發展的大部分時間裡一直是其第一大股東。在SAMHI首次公開募股的同時，Equity International的關聯公司Blue Chandra Pte. Ltd.出售了所持有的約50%的SAMHI股權。

SAMHI董事長、董事總經理兼執行長Ashish Jakhanwala表示：「Equity International的投資對SAMHI的成功至關重要。這一合作關係為我們公司的發展提供了資金、重要建議和支援。我希望Sam能在這裡與我們共同慶祝這一重要的里程碑。」

Equity International從這個概念以及領導這一概念執行的企業家Ashish Jakhanwala身上發現了極具吸引力的資本部署機會。印度強勁的經濟成長和快速的城市化進程為印度的旅行和旅遊業提供了長期的發展動力。SAMHI的策略是利用國際品牌擴大以酒店業為重點的平臺，使該公司有別于大多數競爭對手。

Equity International執行長Tom Heneghan表示：「SAMHI的首次公開募股證明了Sam Zell投資企業家的意願，也證明了Ashish完成首次公開募股的決心和毅力，令Sam為之驕傲。與酒店業的大多數企業一樣，SAMHI也面臨著疫情帶來的巨大挑戰。在Equity International投資十多年後，SAMHI正在蓬勃發展。毫無疑問，Sam正為此感到欣喜，並為Ashish和整個SAMHI管理團隊成功完成此次首次公開募股而感到無比自豪。」

關於Equity International

總部位於芝加哥的Equity International Management, LLC (“EI”)由Sam Zell于1999年成立，是一家私募股權公司，主要專注於美國境外的投資。該公司對房地產和基礎設施相關營運公司以及住房領域的創新解決方案進行實體級投資。EI利用其網路和經驗與強大的營運夥伴一起建立機構業務。

關於SAMHI Hotels Limited

SAMHI Hotels Limited是印度的酒店所有權和資產管理平臺，根據與萬豪、凱悅和洲際酒店集團等知名酒店營運商簽訂的長期管理合同，營運著31家酒店，擁有4801間投入營運的客房（自有和租賃）。公司業務遍及印度12個主要城市消費中心，包括班加羅爾（卡納塔克邦）、海德拉巴（特蘭迦納邦）、國家首都區、浦那（馬哈拉斯特拉邦）、欽奈（泰米爾納德邦）和艾哈默德巴德（古吉拉突邦）。SAMHI的股東包括Equity International, LLC的附屬公司、Asiya Capital（即ACIC Mauritius 1和ACIC Mauritius 2）、Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited、GTI Capital Alpha Pvt Ltd、International Finance Corporation和Sarvara Investment Fund I。

1截至2023年3月31日的客房數量（自有和租賃）。資料來源：Jones-Lang LaSalle Property Consultants (India) Private Limited，「印度酒店業概覽」，日期：2023年6月30日。

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