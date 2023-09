Energy Dome e il suo prodotto CO2 Battery™ rivoluzioneranno il settore energetico americano con il montaggio del primo sistema pianificato per il 2026

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Uno sviluppo rivoluzionario nel campo dell'immagazzinamento dell'energia sostenibile è in arrivo a Columbia County, Wisconsin, Stati Uniti, grazie agli sforzi di Alliant Energy in collaborazione con Energy Dome e altri importanti stakeholder. Alliant Energy ha appena annunciato di essere stata selezionata per ricevere una concessione federale dal valore di circa 30 milioni di dollari dallo U.S. Department of Energy's Office of Clean Energy Demonstrations (OCED) per l'innovativo Columbia Energy Storage Project, un sistema di immagazzinamento di energia a 200-megawatt l'ora, basato sulla tecnologia di punta di Energy Dome: la CO2 Battery™.

Questo sistema di batterie all'avanguardia, chiamato proprio “Columbia Energy Storage Project”, ha tutte le carte in regola per diventare una soluzione rivoluzionaria negli Stati Uniti, segnando un importante passo a favore di un futuro energetico più sostenibile, sicuro ed efficiente.

Claudio Spadacini, CEO di Energy Dome, ha dichiarato: “Sono onorato di far parte di questo fondamentale percorso di sviluppo insieme ad Alliant Energy. Il Columbia Energy Storage Project segna l'inizio di una nuova era, dove il sistema CO2 Battery™ rappresenterà la pietra miliare verso un settore energetico più sostenibile e più efficiente. Grazie alla decisione presa da DoE, siamo convinti che il progetto sarà solo il primo passo lungo un percorso che darà inizio a un impiego sempre più ampio della nostra tecnologia, gettando le basi per molte altre installazioni nel corso del tempo. Il nostro sistema CO2 Battery™ è una soluzione concreta, già disponibile, che cambierà il modo in cui vengono adottati i sistemi di immagazzinamento a lunga durata dell'energia, rendendoli più accessibili e con un impatto maggiore per tutte le comunità all'interno di un paese. Insieme ad Alliant Energy, stiamo definendo un futuro più verde e sostenibile".

La costruzione dell'impianto è pianificata per avvenire a Portage, Wisconsin, nella Town of Pacific, vicino il Columbia Energy Center. Alliant Energy dichiara di inviare i piani progettuali alla Wisconsin Public Service Commission nella prima metà del 2024, con la fase di costruzione che dovrebbe iniziare nel 2025 e terminare nel 2026.

Informazioni su Energy Dome

Energy Dome sta rivoluzionando il settore dell'immagazzinamento di energia e consentendo la decarbonizzazione delle reti elettriche rendendo le energie rinnovabili, come solare ed eolico, gestibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'azienda ha inventato e sviluppato la CO2 Battery™, un sistema di accumulo di energia che rende l'immagazzinamento di energia a lunga durata disponibile già oggi su scala globale. Le proprietà dell'anidride carbonica consentono al sistema di immagazzinare energia di operare in modo efficiente ed economico, con un impatto ambientale modulare e indipendente dal sito. Le CO2 Battery™ utilizzano componenti già largamente disponibili nel mercato e provenienti da filiere industriali affidabili e già operative, fornendo una soluzione scalabile per immagazzinare enormi quantità di energia rinnovabile intermittente e accelerare la transizione energetica. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito energydome.com.

Informazioni su Alliant Energy

Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT) fornisce servizi di utenze energetiche a oltre 995.000 e 425.000 clienti per rispettivamente energia elettrica e gas naturale, in tutto lo stato dell'Iowa ed el Wisconsin. La missione di Alliant Energy è quella di fornire soluzioni energetiche e servizi eccezionali ai propri clienti e comunità dove opera, sempre in modo sicuro, efficiente e responsabile. Interstate Power and Light Company (IPL) e Wisconsin Power and Light Company (WPL) sono due delle aziende quotate in borsa di Alliant Energy. Alliant Energy fa parte dell'indice Nasdaq CRD Sustainability Index, dell'indice Gender-Equality Index di Bloomberg e dell'indice S&P 500. Per maggiori informazioni, potete visitare il sito alliantenergy.com.

