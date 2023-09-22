Equity International的投资组合公司SAMHI Hotels Limited完成首次公开募股

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SAMHI Hotels Limited (SAMHI)是印度第三大酒店所有权和资产管理平台1，旗下经营的品牌包括万怡酒店(Courtyard by Marriott)、万枫酒店(Fairfield by Marriott)、凯悦酒店(Hyatt Regency)、凯悦嘉轩(Hyatt Place)、喜来登酒店(Sheraton)和智选假日酒店(Holiday Inn Express by IHG)。该公司已完成首次公开募股(IPO)，其股票在英国证券交易所有限公司(BSE)和印度国家证券交易所有限公司(NSE)上市，股票交易代码为SAMHI。

由Sam Zell创立的私募股权公司Equity International于2011年首次投资SAMHI，在该公司发展的大部分时间里一直是其第一大股东。在SAMHI首次公开募股的同时，Equity International的关联公司Blue Chandra Pte. Ltd.出售了所持有的约50%的SAMHI股权。

SAMHI董事长、董事总经理兼首席执行官Ashish Jakhanwala表示：“Equity International的投资对SAMHI的成功至关重要。这一合作关系为我们公司的发展提供了资金、重要建议和支持。我希望Sam能在这里与我们共同庆祝这一重要的里程碑。”

Equity International从这个概念以及领导这一概念执行的企业家Ashish Jakhanwala身上发现了极具吸引力的资本部署机会。印度强劲的经济增长和快速的城市化进程为印度的旅行和旅游业提供了长期的发展动力。SAMHI的战略是利用国际品牌扩大以酒店业为重点的平台，使该公司有别于大多数竞争对手。

Equity International首席执行官Tom Heneghan表示：“SAMHI的首次公开募股证明了Sam Zell投资企业家的意愿，也证明了Ashish完成首次公开募股的决心和毅力，令Sam为之骄傲。与酒店业的大多数企业一样，SAMHI也面临着疫情带来的巨大挑战。在Equity International投资十多年后，SAMHI正在蓬勃发展。毫无疑问，Sam正为此感到欣喜，并为Ashish和整个SAMHI管理团队成功完成此次首次公开募股而感到无比自豪。”

关于Equity International

总部位于芝加哥的Equity International Management, LLC (“EI”)由Sam Zell于1999年成立，是一家私募股权公司，主要专注于美国境外的投资。该公司对房地产和基础设施相关运营公司以及住房领域的创新解决方案进行实体级投资。EI利用其网络和经验与强大的运营伙伴一起建立机构业务。

关于SAMHI Hotels Limited

SAMHI Hotels Limited是印度的酒店所有权和资产管理平台，根据与万豪、凯悦和洲际酒店集团等知名酒店运营商签订的长期管理合同，运营着31家酒店，拥有4801间投入运营的客房（自有和租赁）。公司业务遍及印度12个主要城市消费中心，包括班加罗尔（卡纳塔克邦）、海德拉巴（特兰加纳邦）、国家首都区、浦那（马哈拉施特拉邦）、钦奈（泰米尔纳德邦）和艾哈迈达巴德（古吉拉特邦）。SAMHI的股东包括Equity International, LLC的一家附属公司、Asiya Capital（即ACIC Mauritius 1和ACIC Mauritius 2）、Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited、GTI Capital Alpha Pvt Ltd、International Finance Corporation和Sarvara Investment Fund I。

1截至2023年3月31日的客房数量（自有和租赁）。资料来源：Jones-Lang LaSalle Property Consultants (India) Private Limited，“印度酒店业概览”，日期：2023年6月30日。

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