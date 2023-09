Altasciences choisi par Virpax pour soutenir le développement d'un nouveau médicament pour empêcher la propagation de virus apparentés à la grippe

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences a le plaisir d'avoir été retenu par Virpax Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:VRPX) (« Virpax ») une société spécialisée dans le développement de produits non-addictifs pour la gestion de la douleur, le SSPT, les troubles du système nerveux central (SNC) et les indications de barrière virale, pour mener des études précliniques à l’appui de son développement de chitosan glycol palmitoyl d'ammonium quaternaire (sous le nom commercial AnQlar™). AnQlar est une nanoparticule destinée à aider à prévenir la propagation de virus chargés négativement, tels que la COVID-19 et la grippe, par pulvérisation intranasale, et a montré qu’il inhibait la capacité du virus à se reproduire à des concentrations non toxiques.

En développement depuis 2022, le projet a déjà achevé l’évaluation de l'innocuité en utilisant l’administration intranasale sur le site préclinique d’Altasciences à Columbia, dans le Missouri. Une étude cardiovasculaire a également été réalisée au site préclinique d’Altasciences à Scranton, en Pennsylvanie.

L’analyse d’échantillons bioanalytiques pour les études BPL est en cours. « Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec Virpax et satisfaits de la trajectoire que nos études ont suivie. La dernière étape de ce programme sera une analyse d’échantillons bioanalytiques. Le dossier pour la demande IND sera complet une fois les échantillons validés », déclare Kyle Klepner, scientifique principal, directeur de l'étude, évaluation de l'innocuité, Altasciences.

Steve Mason, codirecteur de l'exploitation, Altasciences : « La création d’AnQlar en tant que traitement pourrait représenter un énorme bond en avant dans la prévention de la propagation des virus grippaux et apparentés. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre la collaboration avec Virpax dans un futur proche ».

Dre Sheila Mathias, PhD, directrice scientifique, Virpax, déclare également à propos du projet : « Notre travail avec Altasciences au cours de l'année écoulée a été à la fois extrêmement productif et enrichissant, avec des résultats tangibles, et le soutien non clinique fourni a été essentiel pour assurer l’avancement de ce projet ».

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société qui fournit des solutions intégrées de développement de médicaments en proposant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et flexible des études de pharmacologie préclinique et clinique, notamment des services de formulation, de fabrication et d’analyse. Depuis plus de 25 ans, Altasciences s’associe à des sponsors pour favoriser des décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement précoce de médicaments. Les solutions intégrées et complètes d’Altasciences, qui sont toutes personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors, comprennent les tests d’innocuité pré-clinique, la pharmacologie clinique et la preuve de concept, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, la biostatistique, la surveillance clinique et la gestion des données. Altasciences aide les sponsors à fournir plus rapidement de meilleurs médicaments aux personnes qui en ont besoin. Pour plus d’informations sur Altasciences, visitez le site altasciences.com.

À propos de Virpax

Virpax développe des produits candidats de gestion de la douleur non addictifs en s'appuyant sur ses technologies propriétaires pour optimiser et cibler l’administration de médicaments. Virpax cherche d’abord à obtenir l’approbation de la FDA pour deux médicaments candidats sur ordonnance qui s'appuient sur deux plateformes d’administration de médicaments brevetées. Probudur™, une formulation de bupivacaïne liposomale à injection unique en cours de développement pour gérer la douleur postopératoire, et Envelta™, une formulation d’encéphaline à enveloppe moléculaire intranasale en cours de développement pour gérer la douleur aiguë et chronique, y compris la douleur associée au cancer.

Virpax utilise également sa technologie MET d’enveloppe moléculaire intranasale pour développer deux autres produits candidats. PES200, un produit candidat développé pour gérer le SSPT, et NobrXiol™, un produit candidat en cours de développement pour l’administration nasale d’un cannabidiol (CBD) de qualité pharmaceutique, pour la prise en charge de l’épilepsie pédiatrique rare.

Ayant récemment acquis des droits mondiaux sur NobrXiol, Virpax a conclu des accords de R&D coopérative pour ses trois médicaments candidats sur ordonnance, deux avec les National Institutes of Health (NIH) et un avec le Département américain de la Défense (DoD). Virpax cherche actuellement à obtenir l’approbation de deux produits en vente libre : AnQlar, qui est en cours de développement pour inhiber la réplication virale causée par la grippe ou le SARS-CoV-2, et Epoladerm™, une formulation topique de pulvérisation pelliculaire de diclofénac en cours de développement pour gérer la douleur associée à l’ostéoarthrite.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur virpaxpharma.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

