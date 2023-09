NMG et Panasonic Energy annoncent la progression de leur collaboration technologique et commerciale au moment où le Canada et le Japon tendent vers une économie à bas carbone en consolidant leurs relations commerciales

Kazuo Tadanobu, président et chef de la direction de Panasonic Energy, et Eric Desaulniers, président et chef de la direction de NMG, ont renouvelé leur collaboration lors d'un événement Japon-Canada à Ottawa (Photo: Business Wire)

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) et Panasonic Energy Co., Ltd. (« Panasonic Energy »), filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (« Panasonic ») (TYO : 6752), font état d’une progression diligente de leur engagement technologique et de leurs discussions commerciales à l’égard d’une entente « offtake » définitive fondée sur leur entente-cadre ciblant la production pleinement intégrée du minerai au matériel d’anode de NMG.

Comme annoncé précédemment, Panasonic Energy envisage d’acheter une partie de la production commerciale de NMG provenant de l’Usine de matériaux pour batteries de Bécancour issue de la phase 2 de la Société. L’entente commerciale prévue reflète l’engagement de Panasonic Energy à réduire son empreinte carbone d’ici 2031 Elle réitère par ailleurs l’attractivité et le caractère responsable du modèle d’affaires de NMG pour offrir au marché des batteries nord-américain une source durable, locale et de haute qualité de matériel d’anode actif.

Grâce à une collaboration technique soutenue des deux parties, les échantillons produits aux installations de la phase 1 de NMG sont maintenant testés dans la chaîne de production de batteries prototype de Panasonic Energy, ce qui soutient une progression rapide du processus de qualification. Ces efforts et les discussions commerciales sous-jacentes reposent sur la coopération des deux entreprises, qui travaillent à amplifier le développement technologique et l’optimisation des processus pour la production de matériel d’anode actif de NMG dans le respect des spécifications et des normes de qualité de Panasonic Energy.

Kazuo Tadanobu, président et chef de la direction de Panasonic Energy, a affirmé : « Aujourd’hui, les gouvernements japonais et canadien ont signé un mémorandum de coopération pour approfondir leur partenariat bilatéral. Je me réjouis du leadership dont ont fait preuve les deux États pour établir une chaîne d’approvisionnement des batteries durable et fiable. Panasonic Energy aidera à accroître la coopération bilatérale dans le secteur privé, notamment par son partenariat avec NMG, afin de contribuer au développement industriel des deux pays. »

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a déclaré : « Après des consultations intensives au cours des derniers mois, nous sommes ravis de voir notre matériel d’anode actif testé dans la chaîne de production prototype de Panasonic Energy, au Japon, en amont de la production de masse en Amérique du Nord. Forte de son partenariat technique avec Panasonic Energy, NMG bénéficie d’une expertise approfondie en matière de batteries pour perfectionner sa technologie en prévision de son développement commercial de la phase 2. La collaboration continue entre NMG et Panasonic Energy, tant sur le plan technologique que sur le plan commercial, témoigne de nos efforts conjoints pour accélérer le plein déploiement de la production de la Société. »

Le renforcement de cette relation fait écho au partenariat entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Japon annoncé aujourd’hui, destiné à favoriser le commerce et la coopération en vue d’une économie durable et concurrentielle fondée sur l’énergie propre. Le plan d’affaires intégré de NMG s’inscrit dans les efforts déployés pour accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement mondiales en minéraux critiques, localiser la fabrication avancée pour le marché nord-américain, améliorer l’adhésion aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») ainsi que favoriser de nouvelles occasions d’investissement

L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, a indiqué : « Le Canada et le Japon se sont engagés à faire progresser leurs ambitions communes de développer des chaînes d'approvisionnement en batteries durables et fiables à l'échelle mondiale. L'avancement des discussions commerciales entre Panasonic Energy et Nouveau Monde Graphite est une autre étape vers un écosystème national de minéraux critiques plus fort. Je suis fier de voir que le Québec et nos entreprises continuent d'attirer les principaux acteurs mondiaux dans nos écosystèmes innovants, au bénéfice de notre environnement et de notre économie, tout en créant des emplois bien rémunérés pour les années à venir. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a ajouté : « En améliorant le rendement et l’efficacité de notre production, en définissant des mécanismes de vente à long terme pour saisir les occasions de croissance, en créant des partenariats commerciaux et en optimisant notre structure de capital en vue du financement de projet, nous réunissons des conditions gagnantes afin d’assurer notre succès. La coopération intergouvernementale, combinée à la collaboration de l’industrie, constitue la pierre d’assise de l’économie verte de demain, et NMG fait partie de cette transition générationnelle vers un avenir à faibles émissions de carbone. »

Par ses accords de vente et ses conventions d’investissement, NMG s’emploie activement à établir de solides bases commerciales. La Société s’entretient en outre avec des prêteurs internationaux et des organismes gouvernementaux au sujet d’un éventuel soutien au développement de sa phase 2.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

À propos de Panasonic Energy

Panasonic Energy, fondée en avril 2022 dans le cadre de la transition du groupe Panasonic Energy vers un système de société d’exploitation, offre des produits et des solutions technologiques novateurs partout dans le monde. Grâce à ses batteries lithium-ion pour véhicules électriques, à ses accumulateurs et à ses piles sèches, l’entreprise fournit une source d’alimentation sécuritaire, fiable et pratique à un large éventail de secteurs commerciaux, de la mobilité et de l’infrastructure sociale aux appareils médicaux et aux produits de consommation. Panasonic Energy est déterminée à contribuer à une société propice au bonheur et écologiquement durable. À travers ses activités commerciales, l’entreprise cherche à résoudre les problèmes sociétaux tout en prenant les rênes d’initiatives environnementales. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous au www.Panasonic.com/global/energy.

