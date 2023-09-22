Bitmain將透過新供貨合同向Core Scientific, Inc.投資5400萬美元

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 世界數位礦業高峰會 – Core Scientific, Inc. (OTC: CORZQ)（以下簡稱「Core Scientific」或「公司」）是高性能區塊鏈計算資料中心和軟體解決方案的領導者。 該公司今天宣布，全球首屈一指的數位貨幣挖礦伺服器製造商Bitmain 已同意向公司投資5390萬美元，以擴大兩家公司的長期合作關係。

Bitmain和Core Scientific同意以股權和現金相結合的方式購買更高效的新型比特幣挖礦裝置。另外，Bitmain還與Core Scientific簽訂了一項新的代管協議，以支援Bitmain的挖礦業務。這些交易彰顯出Bitmain對北美數位資產採礦產業的持續承諾。

Bitmain執行長Max Hua表示：「我們期待著深化與美國長期合作夥伴Core Scientific的策略合作關係。他們在產業中無與倫比，表現出極高的專業性、誠信度，且致力於所代管客戶的成功以及比特幣網路的成長。」

根據收購協議條款，Bitmain將向Core Scientific提供2.7萬台Bitmain S19J XP 151 TH比特幣挖礦伺服器，以換取2310萬美元的現金和5390萬美元的Core Scientific普通股。每股價值將根據依照破產法第11章提交的重組計畫確定，該計畫有望於今年第四季獲得破產法院的批准。S19J XP的工作效率高達21.7 Joules/TH/s。

Core Scientific執行長Adam Sullivan表示：「我們很榮幸能夠擴大與Bitmain的重要合作關係。隨著比特幣在全球範圍內的日益普及，我們共同為產業的專業化不懈努力，為比特幣網路的長期發展指明了道路。」

自2017年開始營運以來，Core Scientific已經在其資料中心營運了超過60萬台Bitmain礦機。在Core Scientific當前為自己和代管客戶營運的超過20萬台礦機中，99%都是Bitmain S19型號，其中包括Core Scientific擁有的礦機和為客戶代管的礦機。除了向Core Scientific提供礦機外，Bitmain近五年來也一直是其代管客戶，委託該公司營運和維護自己的大量礦機。

Sullivan補充道：「Bitmain的產品品質、服務關注度和回應速度對我們成功支援比特幣網路至關重要。在持續為明年的減半事件及以後的事件做準備的過程中，我們透過這項協議獲得新礦機，提高了我們挖礦機隊的效率。」

Hua補充道：「Core Scientific是比特幣網路實力和穩定性的重要貢獻者，我們期待著與他們的團隊密切合作，協助釋放比特幣的全部潛力。」

公司計畫在2023年第四季接收並啟動2.7萬台礦機，有望為其自營挖礦的哈希率增添4.1 exahash的算力。這兩家業界領先企業還同意共同將Bitmain代管在Core Scientific資料中心的上一代礦機升級為S19J XP伺服器，從而有效地進一步提高該公司的總哈希率。

截至2023年8月31日，Core Scientific在美國五個州的資料中心設施中營運著約20.6萬台比特幣礦機，用於主機代管和自營挖礦並實現每秒22.0 exahash的總啟動哈希率。Core Scientific的自挖礦業務在8月份生產了965個比特幣，本年迄今（截至8月31日）共生產了9755個比特幣，超過了北美任何其他上市的比特幣礦商。

關於Bitmain

Bitmain是世界領先的數位貨幣挖礦伺服器製造商，旗下品牌ANTMINER長期保持全球市場佔有率和科技領先地位，為100多個國家和地區的客戶提供服務。該公司在中國、美國、新加坡、馬來西亞、哈薩克等地設有子公司。

關於CORE SCIENTIFIC

Core Scientific (OTC: CORZQ)是北美最大的區塊鏈計算資料中心提供商和數位資產礦商之一。自2017年以來，Core Scientific一直在北美營運區塊鏈計算資料中心，利用其設施和智慧財產權組合進行數位資產的代管挖礦和自營挖礦。Core Scientific在喬治亞州、肯塔基州、北卡羅來納州、北達科他州和德克薩斯州營運資料中心。Core Scientific專有的Minder®機群管理軟體將公司的主機代管專長與資料分析相結合，為該公司網路中的所有礦機提供最長的正常執行時間、警報、監控和管理。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.corescientific.com。

前瞻性陳述和解釋性說明

本新聞稿包含《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款所界定的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述可透過諸如「估計」、「計畫」、「預期」、「預測」、「打算」、「將要」、「期望」、「預期」、「相信」、「尋求」、「瞄準」等詞語或者其他預測或顯示未來事件或趨勢的類似表述或非歷史事實表述的使用來加以識別。這些前瞻性陳述包括但不限於以下方面：公司擴大和發展業務的能力，實現預期營運計畫的能力，清潔和再生能源的來源，公司的優勢和預期成長，對收入、淨收入、調整後息稅折舊攤銷前利潤、債務總額、自由現金流、流動性和未來融資可用性的未來估計，對算力和營運能力的未來估計，對主機代管能力的未來需求，對哈希率（包括自營主機和代管主機的組合）和營運功耗的未來估計，在建或磋商中的未來專案和對營運地點的未來預期，礦機和關鍵基礎設施的訂單，對自營挖礦能力的未來估計，公司股票的公開流通量，未來新增的基礎設施及其營運能力，以及公司業務和規劃業務的營運能力和場地特徵。這些陳述僅用於說明目的，且以各種假設（無論是否在本新聞稿中指明）以及公司管理層當前的預期為基礎。這些前瞻性陳述並不意味著也不得被任何投資人視為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確定性表述。實際事件和情況很難或不可能預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況超出了公司的控制範圍。這些前瞻性陳述受一系列風險和不確定性因素的影響，包括但不限於公司在破產保護案件中的動議獲得破產法院批准的能力、成功制定和實施重組計畫的能力、擺脫破產保護的能力以及從營運中獲得大量現金流的能力；破產保護案件對公司及各利害關係者利益的影響、破產法院對破產保護案件的裁決、破產保護案件的總體結果、公司在破產保護案件下營運的時間長度、破產保護案件中任何第三方動議的相關風險、破產保護案件對公司流動性或營運結果的潛在不利影響，以及執行公司重組所需的法律和其他專業成本的增加；公司債務人的持有式融資所附帶的任何條件的滿足情況，以及這些條件可能因各種原因（包括公司無法控制的原因）而無法滿足的風險；公司債務義務加速的後果；公司普通股的交易價格和波動性，以及公司向美國證券交易委員會提交的報告中列出的其他風險因素。如果上述任何風險成為現實，或者我們的假設被證明是不正確的，那麼實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果大相逕庭。因此，讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述。

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