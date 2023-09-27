InEight的最新創新技術促進協作，實現更高的項目成功率

亞利桑那州斯科茨代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- InEight是建設資本專案管理軟體領域的全球領導企業。該公司宣佈推出新的創新，助力儘早合作解決設計問題，避免返工，並將品質控制流程融入所有施工活動，以實現複雜、多學科專案的逐步審查和移交。

新的綜合品質管制功能可幫助承包商縮小品質要求與日常工作之間的差距，並降低可能阻礙項目成功交付的風險。該功能可以將檢驗測試計畫和檢查表與施工工作計畫、現場進度和專案檔案相結合，使承包商能夠確保實現對專案周轉要求的持續快速批准，同時避免出現品質問題或專案延誤。該功能可為所有利益相關者提供對項目進展的即時監督，提高問責制，簡化專案移交，並支援加強業主與承包商之間的合作。

作為InEight Model解決方案的一部分，升級後的設計問題管理功能超越了衝突檢測，並啟動了RFI，促進了多學科合作，以監測和管理設計問題，防止出現成本高昂的返工、安全問題或延誤。該功能將包括一個使用者友好的介面，以説明在施工過程後期出現成本高昂的問題之前協同發現和解決這些問題，從而能夠採用設計-建造等協同交付模式。

InEight的產品長Brad Barth表示：「隨著建築需求繼續超過交付能力，業主、設計師、工程師和承包商正在尋找既能減少費用又可完成更多工作的方法。InEight通過提供集成的端到端流程來滿足行業需求，該流程能夠以高度協作的方式來解決從設計到施工，再到周轉期間的問題管理和品質要求。」

關於InEight

InEight為世界各地的業主、承包商、工程師和設計師提供經過現場測試的專案管理軟體。全球超過575,000名使用者和超過850名客戶依靠InEight獲得即時見解資訊、管理風險，並在整個生命週期內使專案按計劃進行並低於預算。

從預先規劃到設計，從估算到調度，從現場執行到周轉運營，InEight為全球基礎設施、公共部門、能源和電力、石油、天然氣和化工、採礦和商業領域的專案提供了超過1萬億美元的資金。有關更多資訊，請在LinkedIn上追蹤InEight或造訪InEight.com。

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