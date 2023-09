AM Best Revisa las Perspectivas a Negativas y Afirma Calificaciones Crediticias de Seguros Suramericana S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a negativas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Seguros Suramericana S.A. (Sura) (Panamá).

Estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) reflejan la fortaleza del balance de Sura, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La revisión de las perspectivas refleja la expectativa de AM Best de que la compañía no será capaz de revertir la tendencia negativa en el desempeño operativo durante en el próximo ciclo de calificación. Esto podría dar lugar a una disminución de la evaluación del desempeño operativo de Sura en el corto plazo.

La fortaleza del balance de Sura está respaldada por un estructurado programa de reaseguro y sinergias proporcionadas por Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo Sura), compañía con sede en Colombia, líder en las industrias aseguradora, de gestión de activos, y bancaria de Latinoamérica, así como por sólidas métricas de suscripción impulsadas inicialmente en 2015 por la integración con Seguros Banistmo, S.A. Contrarrestando estos factores positivos de calificación, se encuentra el panorama altamente competitivo en Panamá que ejerce presión adicional sobre el desempeño operativo de Sura, y el historial de altos índices de pago de dividendos de la compañía.

A junio de 2023, la compañía fue la quinta aseguradora más grande de Panamá, con una participación de mercado de 7.5%. El 68% de su portafolio de negocios está compuesto por productos de no vida, mientras que el 32% restante corresponde a vida. La principal línea de negocio de daños de Sura es auto, la cual representa el 34% de la prima emitida.

En 2018, la iniciativa de Grupo Sura en optimizar el valor de los accionistas mediante la fusión de las compañías tenedoras intermedias de seguros, Suramericana S.A. e Inversura Panamá Internacional S.A., condujo a la escisión de la subsidiaria Aseguradora Suiza Salvadoreña S.A., impactando positivamente la capitalización ajustada por riesgos de Sura, la cual ya se encontraba en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La base de capital de Sura continúa siendo impulsada por su modelo de administración basado en valor, al mismo tiempo que se cumplen los objetivos de retorno sobre inversión posteriores a la fusión. AM Best espera que Sura continúe siguiendo lineamientos consistentes en su gestión de capital que respalden sus calificaciones. Adicionalmente, la fortaleza de balance de la compañía se encuentra respaldada por un extenso programa de reaseguro establecido con instituciones de excelente security, así como por la implementación de un modelo interno de capital económico.

Durante 2022, la mayor parte de las líneas de negocio de la compañía contribuyeron a una contracción de 4.6%, reflejando los desafíos del entorno económico actual. El nivel de siniestralidad aumentó principalmente por el impacto de los casos de Covid-19, así como por incrementos en los costos de repuestos y mano de obra que afectaron al sector automotriz. La compañía espera una disminución en su costo medio de siniestralidad para el cierre del año 2023. A pesar de los esfuerzos por mantener todas las líneas de negocio en suficiencia de prima, los resultados reflejan una oportunidad de mejora en la suscripción y ejercen presión sobre la rentabilidad de la compañía. A junio de 2023, las métricas de desempeño operativo de Sura continuaban a la baja, contribuyendo a una pérdida neta de USD 1.8 millones.

Acciones de calificación negativas podrían tener lugar como resultado de un deterioro continuo en las métricas de desempeño operativo de la compañía a niveles que ya no respalden la evaluación de fuerte. Acciones de calificación negativas también podrían ocurrir si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se deteriora a un nivel que ya no respalde las calificaciones actuales como resultado de la erosión de la base de capital. Acciones de calificación positivas podrían tener lugar si la compañía es capaz de revertir la tendencia actual en sus métricas de desempeño operativo.

