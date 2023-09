Les dernières innovations d’InEight favorisent la collaboration et la réussite des projets

InEight Innovations goes beyond clash management (Photo: Business Wire)

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--InEight, leader mondial des logiciels de gestion de projets de construction, annonce le lancement de nouvelles innovations qui favoriseront la résolution collaborative des problèmes de conception dès l’origine, éviteront les modifications et intégreront le contrôle qualité dans toutes les activités de construction pour permettre le contrôle progressif et la livraison rapide des projets complexes et multidisciplinaires.

La nouvelle fonctionnalité « Integrated Quality Management » (gestion intégrée de la qualité) aidera les entrepreneurs à réduire les décalages entre les exigences de qualité et le travail quotidien tout en atténuant les risques pouvant entraver la réussite du projet. Cette fonctionnalité inclura des plans d’inspection et des listes de contrôle dans les programmes de travaux de construction, les avancées sur le terrain et la documentation du projet, ce qui permettra aux entrepreneurs d’obtenir une approbation rapide et continue des exigences de rotation du projet tout en évitant les problèmes de qualité ou les retards. Grâce à cette fonctionnalité, toutes les parties prenantes bénéficieront d’une surveillance en temps réel de l’avancement du projet, ce qui améliorera le reporting, rationalisera la livraison du projet tout en favorisant une plus grande collaboration propriétaire-entrepreneur.

La fonctionnalité améliorée « Design Issue Management » (gestion des problèmes de conception), incluse dans la solution InEight Model, fait beaucoup plus que détecter les conflits : elle lance une « RFI » (request of information), ce qui favorise la collaboration multidisciplinaire afin de surveiller et gérer les problèmes de conception et d’éviter des modifications coûteuses, des problèmes de sécurité ou des retards. Cette fonctionnalité, qui sera dotée d’une interface conviviale facilitant le repérage et la résolution collaborative des problèmes avant qu’ils ne deviennent onéreux ultérieurement dans le processus de construction, permettra l’adoption de modèles de livraison collaboratifs tels que la conception-construction.

Brad Barth, directeur Produits, InEight, a déclaré : « À l’heure où la demande en matière de construction continue d’excéder les capacités de livraison, les propriétaires, les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs recherchent des moyens de faire plus avec moins. InEight répond à ce besoin du secteur en proposant un processus intégré de bout en bout, basé sur une méthode hautement collaborative de gestion des problèmes et des exigences de qualité, de la conception à la construction et à la livraison. »

À propos d’InEight

InEight fournit un logiciel de gestion de projet qui a été testé sur le terrain et qui est destiné aux patrons, aux entrepreneurs, aux ingénieurs et designers qui bâtissent le monde dans lequel nous évoluons. Plus de 575 000 utilisateurs et plus de 850 clients dans le monde entier font confiance à InEight pour obtenir des informations en temps réel qui leur permettent de faire face aux risques tout en se conformant au planning et au budget des projets tout au long de leurs cycles de vie.

De la planification préliminaire à la conception, de l’estimation au planning, et de la réalisation sur le terrain à la livraison, InEight a soutenu dans le monde entier des projets représentant une valeur totale supérieure à 1 000 milliards USD dans les domaines des infrastructures, du secteur public, de l’énergie, du pétrole, du gaz et de la chimie, de l’exploitation minière et des activités commerciales. Pour plus d’informations, suivez InEight sur LinkedIn et visitez le site Web InEight.com.

