InEight的最新创新技术促进协作，实现更高的项目成功率

亚利桑那州斯科茨代尔。--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- InEight是建设资本项目管理软件领域的全球领导企业。该公司宣布推出新的创新，助力尽早合作解决设计问题，避免返工，并将质量控制流程融入所有施工活动，以实现复杂、多学科项目的逐步审查和移交。

新的综合质量管理功能可帮助承包商缩小质量要求与日常工作之间的差距，并降低可能阻碍项目成功交付的风险。该功能能够将检验测试计划和检查表与施工工作计划、现场进度和项目文件相结合，使承包商能够确保实现对项目周转要求的持续快速批准，同时避免出现质量问题或项目延误。该功能可为所有利益相关者提供对项目进展的实时监督，提高问责制，简化项目移交，并支持加强业主与承包商之间的合作。

作为InEight Model解决方案的一部分，升级后的设计问题管理功能超越了冲突检测，并启动了RFI，促进了多学科合作，以监测和管理设计问题，防止出现成本高昂的返工、安全问题或延误。该功能将包括一个用户友好的界面，以帮助在施工过程后期出现成本高昂的问题之前协同发现和解决这些问题，从而能够采用设计-建造等协同交付模式。

InEight的首席产品官Brad Barth说道：“ 随着建筑需求继续超过交付能力，业主、设计师、工程师和承包商正在寻找既能减少费用又可完成更多工作的方法。InEight通过提供集成的端到端流程来满足行业需求，该流程能够以高度协作的方式来解决从设计到施工，再到周转期间的问题管理和质量要求。”

关于InEight

InEight为世界各地的业主、承包商、工程师和设计师提供经过现场测试的项目管理软件。全球超过575000名用户和850多名客户依靠InEight获得实时见解信息、管理风险，并在整个生命周期内使项目按计划进行并低于预算。

从预规划到设计，从估算到调度，从现场执行到周转运营，InEight为全球基础设施、公共部门、能源和电力、石油、天然气和化工、采矿和商业领域的项目提供了超过1万亿美元的资金。有关更多信息，请在LinkedIn上关注InEight或访问InEight.com。

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