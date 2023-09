Construit avec intégration : Metrikus annonce son intégration à ServiceNow de façon à améliorer l'efficacité, la durabilité et le RSI de l'immobilier mondial

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Metrikus a annoncé aujourd'hui son intégration à ServiceNow afin d'offrir à ses clients le logiciel et la plateforme de données de Metrikus, leader sur le marché de l'efficacité énergétique des bâtiments. Cet effort conjoint permet aux clients de ServiceNow de créer des lieux de travail plus efficaces, plus sains et plus durables et de générer un réel RSI.

Le vaste écosystème de partenaires de ServiceNow et son programme de partenariat sont essentiels pour soutenir l'opportunité de marché à hauteur de 220 milliards de dollars de la plateforme Now. Le programme de partenariat ServiceNow qui a été repensé, reconnaît et récompense les partenaires pour la multiplicité de leur expertise et de leur expérience afin de générer des opportunités, d'ouvrir de nouveaux marchés et d'assister les clients dans leurs efforts de transformation numérique.

L'intégration avec la plateforme SaaS et les API de Metrikus fournira aux clients de Service Now une saisie unique de données cumulatives sur les bâtiments.

La plateforme logicielle et les API de Metrikus recueillent des données provenant d'une multitude de sources, ce qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de lieu de travail et de productivité tout en réduisant les coûts. L'intégration des API de Metrikus dans la solution Workplace Service Delivery de ServiceNow, améliorera leur offre en permettant à ses clients d'utiliser les données sur les bâtiments afin de renforcer l'efficacité et la durabilité de leurs biens immobiliers.

Michael Grant, COO et cofondateur de Metrikus, a déclaré : « ServiceNow et ses clients ont besoin d'une solution simple, évolutive et rentable pour cumuler les sources de données en silos sur les bâtiments et accélérer la transformation numérique et le délai de RSI. C'est précisément ce que propose Metrikus ».

Scott Fuller, vice-président et directeur général de la division Workplace Service Delivery de ServiceNow, a ajouté : « Cela fait un certain temps que nous cherchions à ajouter ce type de fonctionnalité et d'information à notre plateforme. Metrikus est une solution complémentaire et additive pour ServiceNow et elle offrira une grande valeur ajoutée à nos clients et partenaires, en leur permettant d'économiser du temps et de l'argent dans la gestion de leurs bâtiments ».

À propos de Metrikus

Metrikus est un logiciel leader sur le marché qui permet aux entreprises de rendre leurs espaces plus efficaces, plus productifs et plus durables.

En cumulant des données sur les bâtiments provenant de sources multiples, la plateforme cloud de Metrikus fournit aux clients des informations qui leur permettent d'agir, d'économiser du temps et de l'argent.

ServiceNow, le logo ServiceNow, Now, Now Platform et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.