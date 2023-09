Thales e Intel colaboram para aumentar a confiança na computação confidencial

MEUDON (França)--(BUSINESS WIRE)--Thales, fornecedora líder mundial de tecnologia e segurança, anunciou hoje uma colaboração que aproveita a sua plataforma CipherTrust Data Security para fornecer segurança de dados ponta a ponta, usando computação confidencial e certificação confiável apoiada pela Intel® Trust Authority. Essa parceria vai permitir que os clientes em setores altamente regulamentados protejam cargas de trabalho e dados em uso no local e na nuvem.

A maioria das pessoas entrevistadas no Estudo 2023 de Segurança para Nuvem da Thales relatou ter uma quantidade significativa de dados confidenciais na nuvem. Como consequência, proteger dados confidenciais e cargas de trabalho associadas na nuvem é uma prioridade cada vez maior, principalmente para a conformidade e privacidade de dados. A colaboração entre a Thales e a Intel combina a plataforma CipherTrust Data Security, líder do setor, com o serviço de certificação verificável da Intel® Trust Authority para proteger os dados em uso e as cargas de trabalho, ao mesmo tempo que oferece segurança de dados completa e contínua.

A computação confidencial protege os dados em uso, realizando cálculos em um Trusted Execution Environment (TEE) baseado em hardware, criptograficamente isolado. Muitas vezes, o material criptográfico que verifica o TEE é gerenciado pelo provedor da nuvem. A solução abrangente de segurança de dados da Thales contorna efetivamente esse problema de segurança implementando a separação de tarefas e colocando o cliente no controle do material da chave criptográfica. Essa abordagem elimina a necessidade de depositar total confiança no provedor da nuvem. Ao usar a certificação confiável da Intel, a plataforma CipherTrust Data Security da Thales pode garantir que cargas de trabalho confidenciais nunca sejam descriptografadas fora de um Intel® TEE, Intel® Trust Domain Extension (TDX) ou Intel® Software Guard Extension (SGX).

Todd Moore, vice-presidente de Produtos de Segurança de Dados da Thales: “A colaboração da Thales com a Intel permite que organizações preocupadas com a segurança compartilhem dados com segurança, preservando a privacidade, a confidencialidade e a conformidade com requisitos regulatórios como GDPR, PCI-DSS e HIPAA, divulgando apenas os resultados dos processos realizados. Isso é especialmente importante para indústrias altamente regulamentadas, onde a segurança dos dados é fundamental para salvaguardar a privacidade das informações”.

Anil Rao, vice-presidente e gerente geral de Arquitetura e Engenharia de Sistemas no escritório do diretor de Tecnologia da Intel: “É fundamental que as empresas mantenham o controle da proteção de seus dados e possam preservar com segurança a agilidade dos negócios, ao mesmo tempo em que atendem aos requisitos de conformidade. Juntas, a plataforma CipherTrust Data Security da Thales, as tecnologias Intel Confidential Computing e a Intel® Trust Authority fornecem aos clientes as ferramentas necessárias para isso. Temos o prazer de combinar a liderança tecnológica e a inovação da Thales e da Intel com esta solução”.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários em 68 países. O Grupo gerou vendas de €17,6 bilhões em 2022.

