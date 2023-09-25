泰雷茲與Intel合作提高機密計算的可信度

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 近日，全球領先的技術和安全供應商泰雷茲(Thales) 宣布與Intel合作，利用泰雷茲CipherTrust Data Security Platform，在Intel® Trust Authority的支持下，通過機密計算技術和可信驗證提供端到端的數據安全。這項合作使高度受監管行業的客戶能夠確保工作負載的安全，並保護在企業內部和雲端使用的數據。

根據《2023泰雷茲雲安全研究》報告，大多數受訪者表示有大量敏感數據存放在雲端。因此，保護雲端的敏感數據和相關工作負載越來越受到重視，尤其是在合規性和數據隱私層面。泰雷茲與Intel的合作將業界領先的CipherTrust Data Security Platform與Intel® Trust Authority的可信驗證服務結合起來，在提供無縫端到端數據安全的同時，保護使用中的數據和工作負載。

機密計算技術的原理是在基於加密隔離硬件的可信執行環境(TEE)中執行計算，從而保護使用中的數據。通常而言，驗證TEE的加密材料由雲端提供商管理。通過實施職責分離並讓客戶掌控加密密鑰材料，泰雷茲的綜合數據安全解決方案可以幫助客戶有效規避數據安全問題，而無需完全依賴其雲供應商。

通過使用Intel的可信驗證技術，泰雷茲的CipherTrust Data Security Platform可以確保敏感工作負載不會在Intel® TEE、Intel® Trust Domain Extension (TDX)或Intel® Software Guard Extension (SGX)之外的環境被解密。

泰雷茲數據安全產品副總裁Todd Moore表示：「泰雷茲與Intel的合作使具備安全意識的企業能夠安全地共享數據，同時保護隱私、機密性並符合通用數據保護條例(GDPR)、支付卡行業數據安全標準(PCI-DSS)和健康保險流通與責任法案(HIPAA)等監管要求，僅披露所執行流程的結果。這對於受到高度監管的行業尤為重要，因為在這些產業中，數據安全對於保護信息隱私至關重要。」

Intel負責系統架構與工程的首席技術官辦公室副總裁Anil Rao表示：「企業必須保持對其數據保護的控製，並在滿足合規要求的同時滿懷信心地保持業務靈活性，這一點至關重要。泰雷茲CipherTrust Data Security Platform、Intel機密計算技術和Intel® Trust Authority共同為客戶提供了實現這一目標所需的工具。我們很高興能將泰雷茲與Intel的領先技術和創新能力與這一解決方案結合起來。」

關於泰雷茲 作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）專注於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。 集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技，如量子技術、邊緣計算、6G和網絡安全等。 泰雷茲全球77,000 名員工遍布68個國家，2022年集團銷售收入達176億歐元。

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