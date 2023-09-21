銀牛視覺AI處理器採用芯原創新的ISP IP

中國上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- (美國商業資訊)-- (美國商業資訊)--芯原股份（芯原，股票代號：688521.SH）今日宣布3D視覺與人工智慧（AI）解決方案提供商銀牛微電子（簡稱「銀牛」）在其量產的NU4100視覺AI處理器中採用了芯原低延遲、低功耗的雙通道圖像信號處理器（ISP）IP，為機器人、擴增實境（AR）/虛擬實境（VR）/混合實境（MR）、無人機等多種應用領域帶來了優秀的圖像和視覺體驗。

銀牛NU4100是一款高度整合的單晶片視覺AI處理器，具備高品質的3D深度感知、最佳化的AI處理和片上視覺即時定位與建圖（VSLAM），並可以低功耗、低延遲地處理來自多個4K相機的大量資料。NU4100是一款功能強大的視覺處理器，採用了最佳化的嵌入式視覺架構，可高效整合電腦視覺引擎和深度學習（CNN）處理等一系列計算模組。

芯原的ISP具備高吞吐處理能力，可滿足NU4100視覺AI處理器目標市場的廣泛需求。該IP支援多相機，具備多上下文管理、高動態範圍（HDR）處理和先進降噪等功能，顯著提高了視覺處理器的整體效能。

銀牛技術長Dor Zepeniuk表示：「銀牛的NU4100 高性能視覺AI處理器設立了業界新標竿，即在單晶片上整合了3D視覺、AI處理和VSLAM功能。我們非常重視芯原先進的科技與服務，也將與芯原就我們未來新推出的視覺處理器持續展開深度合作，旨在為機器人和各種應用提供全面的單晶片解決方案。」

芯原執行副總裁兼IP事業部總經理戴偉進表示：「各種尖端科技的發展推動了機器人、AR/VR/MR等應用的創新。憑藉芯原從相機輸入到顯示輸出（Glass-to-Glass）的完備的智慧像素處理IP組合，以及採用了芯原獨特的FLEXA低延遲IP互聯科技的IP子系統，芯原將攜手銀牛等合作夥伴，積極推動上述領域的科技創新。」

關於銀牛

銀牛微電子是一家專注3D雙目立體視覺及多感測器融合視覺處理+人工智慧晶片及產品設計的高科技企業，其自研系列晶片擁有全球領先的3D視覺感知處理引擎，且是全球唯一單晶片整合3D視覺感知、AI人工智慧、SLAM即時定位建圖的SoC晶片，公司致力於成為全球3D機器視覺時代的引領者和生態建構者。

公司是全球最早從事晶片上3D深度感知引擎研發的少數企業之一，在3D深度視覺、複雜SoC設計、低功耗、光學、嵌入式系統軟體、邊緣計算等方面具有10年以上的深厚經驗。

目前，銀牛的晶片及產品解決方案已在全球應用在泛機器人、元宇宙、消費電子、物流無人機、3D掃描等多個尖端應用領域的龍頭企業產品中。未來，銀牛微電子將協助全球智慧終端機裝置實現由2D向3D的升級，努力成為3D視覺時代全球領先的半導體企業。

關於芯原

芯原微電子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家依託自主半導體IP，為客戶提供平臺化、全方位、一站式晶片客製化服務和半導體IP授權服務的企業。在芯原獨有的晶片設計平臺即服務（Silicon Platform as a Service, SiPaaS）經營模式下，透過以公司自主半導體IP為基礎搭建的科技平臺，芯原可在短時間內打造出從定義到測試封裝完成的半導體產品，為包含晶片設計公司、半導體垂直整合製造商（IDM）、系統廠商、大型互聯網公司和雲端服務提供者在內的各種客戶提供高效經濟的半導體產品替代解決方案。我們的業務範圍覆蓋消費電子、汽車電子、電腦及周邊、工業、資料處理、物聯網等產業應用領域。

芯原擁有多種晶片客製化解決方案，包括高清視訊、高清音訊及語音、車載娛樂系統處理器、視訊監控、物聯網連接、智慧可穿戴裝置、高端應用處理器、視訊轉碼加速、智慧像素處理等；此外，芯原還擁有6類自主可控的處理器IP，分別為圖形處理器IP、神經網路處理器IP、視訊處理器IP、數位訊號處理器IP、圖像信號處理器IP和顯示處理器IP，以及1,500多個數模混合IP和射頻IP。

芯原成立於2001年，總部位於中國上海，在中國和美國設有7個設計研發中心，全球共有11個銷售和客戶支援辦事處，目前員工已超過1,400人。

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