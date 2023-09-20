Briclinks Africa Plc “BTEL”选择Tecnotree的Switch MVNO平台、DiWa和Moments B2B2X Marketplace来提高市场进入和收入货币化能力

埃斯波，赫尔辛基--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tecnotree是一家总部位于芬兰的数字化转型解决方案全球供应商，主要服务于通信服务提供商(CSP)和数字服务提供商(DSP)。公司自豪地宣布，已与尼日利亚Briclinks Africa Plc “BTEL”签署了一项新协议，Tecnotree将为Briclinks Africa Plc “BTEL”提供Tecnotree Switch、DiWa和Moments B2B2X Marketplace，帮助这家尼日利亚“绿地”移动虚拟网络运营商(MVNO)满足当前和未来的市场需求。

Tecnotree的“Switch for MVNO”套件包括支持客户生命周期和收入管理的全套业务流程。云原生的Tecnotree Switch可灵活配置，符合开放数字架构(ODA)标准，获得了TM Forum的白金认证，并提供面向真实世界业务需求的开放API，从而支持无缝集成和互操作性。Tecnotree Switch能够为客户带来改善的客户体验和先进的货币化机会，可满足零售和企业客户对面向未来的新型服务日益增长的需求。Tecnotree的Switch BSS可帮助客户推出具有市场差异化的产品，并提供工具和开源技术，帮助客户在规模、性能、灵活性和资本支出/运营成本节约方面获得更大效益。

Tecnotree的DiWa智能金融科技平台支持数字智能钱包，为消费者和企业提供全方位的金融科技，以及通过与银行业合作实现的钱包功能。该平台可为运营商提供一系列服务，如P2P、B2B、B2B2X支付、代理/商户网络管理、汇款、B2C和B2B小额收取、虚拟卡、工资支付、储蓄和存款等。

Tecnotree Moments提供B2B2X超级应用“Marketplace”，通过API在低代码/无代码平台中向企业和最终用户扩展特定的服务集，在医疗保健、体育、游戏、媒体和娱乐等一系列垂直化体验中实现社交商务，从而引领B2B2X货币化。该平台提供由微服务驱动的各种生活方式捆绑服务，帮助电信服务提供商在现有电信框架的基础上发展业务，并从双向市场中获得共同收益。

本次合作中部署的产品包括客户管理、产品目录、订单管理、服务开通、库存管理、工作流管理、实时计费、电子券分发、经销商分发、客户自助服务、中间件、策略控制、增值服务管理，以及DiWa智能金融科技平台和Moments B2B2X平台。

全数字化堆栈部署包括该解决方案提供的关键差异化产品和功能，例如可提供综合客户视图的“360度视图”、可提供数字化客户引导体验（如Intelligent Network中的实时收费）的自助功能、能够降低运营成本并支持可配置流程的开源技术，以及可缩短产品上市时间的数字服务快速推出功能。

Briclinks Africa Plc “BTEL”首席执行官Mohammed Buhari先生表示：“我们很高兴能与Tecnotree合作开启变革之旅。Tecnotree MVNO套件、DiWa智能金融科技平台、Moments B2B2X可帮助我们提高运营效率，满足不断变化的市场需求。它为我们提供了必要的工具，让我们能在规模、性能和成本效益方面实现更大的效益。我们相信，Tecnotree MVNO套件所提供的功能，如数字化客户引导流程、360度智能客户视图、实时客户洞察和建议，以及便于产品捆绑的统一目录，不仅有助于Briclinks Africa Plc ‘BTEL’提供卓越的客户体验，还能够补充我们为客户提供的5G产品。Tecnotree DiWa智能金融科技平台将使Briclinks Africa Plc ‘BTEL’在尼日利亚的支付和金融服务方面向前迈出一大步。当今时代，通信和电信服务提供商正在努力通过提供捆绑式数字和电信服务，满足人们日常生活需求，进而为B2C、B2B和B2B2X领域带来新的创收方式。Tecnotree的Moments产品非常适合为BTEL创造不同的收入来源。”

Tecnotree OYJ首席执行官Padma Ravichander表示：“我们很高兴与尼日利亚Briclinks Africa Plc ‘BTEL’合作。在该公司向数字化和先进服务转型的过程中，我们很自豪能发挥关键作用。我们承诺为客户提供卓越的数字化转型解决方案，此次合作标志着我们在实现该承诺的道路上向前迈出了重要一步。这些解决方案将帮助客户利用新的业务模式、高效运营、沉浸式用户体验和以客户数据为中心的架构来实现增量转型，从而获得更大的效益。此次合作表明我们的互联产品BSS Switch、DiWa和Moments得到了客户认可。我们能够提供面向未来的市场差异化产品，满足电信运营商日益增长的需求。双方的合作关系不仅改善了金融服务的可及性，还有望创造更多的就业机会，推动该地区的经济增长，与我们‘赋能数字互联社区’的愿景不谋而合。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree是全球首批获得TM Forum Open API标准白金认证的公司之一，我们敏捷和开源的数字化BSS堆栈涵盖电信和其他数字服务行业的完整业务流程（从订单到现金）和订阅管理，创造超越连接的机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree已在赫尔辛基纳斯达克上市(TEM1V)。

如需了解更多信息，请访问www.tecnotree.com

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