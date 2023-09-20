Briclinks Africa Plc “BTEL”選擇Tecnotree的Switch MVNO平臺、DiWa和Moments B2B2X Marketplace來提高市場進入和收入貨幣化能力

埃斯波，赫爾辛基--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Tecnotree是一家總部位於芬蘭的數位化轉型解決方案全球供應商，主要服務於通訊服務提供者(CSP)和數位服務提供者(DSP)。公司自豪地宣布，已與奈及利亞Briclinks Africa Plc “BTEL”簽署了一項新協議，Tecnotree將為Briclinks Africa Plc “BTEL”提供Tecnotree Switch、DiWa和Moments B2B2X Marketplace，幫助這家奈及利亞「綠地」移動虛擬網路營運商(MVNO)滿足當前和未來的市場需求。

Tecnotree的「Switch for MVNO」套裝包括支援客戶生命週期和收入管理的全套業務流程。雲端原生的Tecnotree Switch非常靈活，符合開放數位架構(ODA)標準，獲得了TM Forum的白金認證，並提供針對真實世界業務需求的開放API，從而支持順暢整合和互通性。Tecnotree Switch能夠為客戶帶來改善的客戶體驗和先進的貨幣化機會，可滿足零售和企業客戶對適用於未來需求的新型服務日益成長的需求。Tecnotree的Switch BSS可幫助客戶推出具有市場差異化的產品，並提供工具和開放原始碼科技，幫助客戶在規模、效能、靈活性和資本支出/營運成本節約方面獲得最大效益。

Tecnotree的DiWa智慧金融科技平臺支援數字智慧錢包，為消費者和企業提供全方位的金融科技，以及透過與銀行業合作促成的錢包功能。該平臺可為營運商提供一系列服務，如P2P、B2B、B2B2X支付、代理/商家網路管理、匯款、B2C和B2B小額收取、虛擬卡、工資支付、儲蓄和存款等。

Tecnotree Moments提供B2B2X超級應用「Marketplace」，透過API在低代碼/無代碼平臺中向企業和終端使用者擴大特定的服務集，在醫療保健、體育、遊戲、媒體和娛樂等一系列垂直化體驗中推動社交商務，從而引領B2B2X貨幣化。該平臺提供由微服務驅動的各種生活型態搭售服務，幫助電信服務提供者在現有電信框架的基礎上發展業務，並從雙向市場中獲得共同收益。

本次合作中部署的產品包括客戶管理、產品目錄、訂單管理、服務開通、庫存管理、工作流管理、即時計費、電子券分發、經銷商分發、客戶自助服務、中介軟體、策略控制、增值服務管理，以及DiWa智慧金融科技平臺和Moments B2B2X平臺。

全數位化堆疊部署包括該解決方案提供的關鍵差異化產品和功能，例如可提供綜合客戶視圖的「360度視圖」、可提供數位化客戶引導體驗（如Intelligent Network中的即時收費）的自助功能、能夠降低營運成本並支援可配置流程的開放原始碼科技，以及可縮短產品上市時間的數位服務快速推出功能。

Briclinks Africa Plc “BTEL”執行長Mohammed Buhari先生表示：「我們很高興能與Tecnotree合作開啟變革之旅。Tecnotree MVNO套裝、DiWa智慧金融科技平臺、Moments B2B2X可幫助我們提高營運效率，滿足不斷變化的市場需求。它為我們提供了必要的工具，讓我們能在規模、效能和成本效益方面取得最大效益。我們相信，Tecnotree MVNO套裝所提供的功能，如數位化客戶引導流程、360度智慧客戶視圖、即時客戶洞察和建議，以及便於產品搭售的統一目錄，不僅有助於Briclinks Africa Plc ‘BTEL’提供卓越的客戶體驗，還能夠讓我們為客戶提供的5G產品如虎添翼。Tecnotree DiWa智慧金融科技平臺將使Briclinks Africa Plc ‘BTEL’在奈及利亞的支付和金融服務方面向前邁出一大步。當今時代，通訊和電信服務提供者正在努力透過提供搭售式數位和電信服務，滿足人們日常生活需求，進而為B2C、B2B和B2B2X領域帶來新的創收方式。Tecnotree的Moments產品非常適合為BTEL創造不同的收入來源。」

Tecnotree OYJ執行長Padma Ravichander表示：「我們很高興與奈及利亞Briclinks Africa Plc ‘BTEL’合作。在該公司向數位化和先進服務轉型的過程中，我們很自豪能發揮關鍵作用。我們承諾為客戶提供卓越的數位化轉型解決方案，此次合作標誌著我們在兌現該承諾的道路上向前邁出了重要一步。這些解決方案將幫助客戶利用新的業務模式、高效營運、沉浸式使用者體驗和以客戶資料為中心的架構來實現增量轉型，從而獲得最大效益。此次合作顯示我們的互聯產品BSS Switch、DiWa和Moments得到了客戶肯定。我們能夠提供適用於未來需求的市場差異化產品，滿足電信營運商日益成長的需求。雙方的合作關係不僅改善了金融服務的可及性，還有望創造更多的就業機會，推動該地區的經濟成長，與我們『賦能數字互聯社群』的願景不謀而合。」

關於 Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統(BSS)提供商，具有人工智慧/機器學習(AI/ML)功能以及多雲端可擴展性。Tecnotree是全球首批獲得TM Forum Open API標準白金認證的公司之一，我們敏捷和開放原始碼的數位化BSS堆疊涵蓋電信和其他數位服務行業的完整業務流程（從訂單到現金）和訂閱管理，創造超越連接的機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平臺向其訂閱者提供金融科技和B2B2X多體驗數位市場，以賦予數位化連接的社群在遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的影響力。Tecnotree已在赫爾辛基那斯達克上市(TEM1V)。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.tecnotree.com

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