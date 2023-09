Inuitive adopte la PI d’ISP avancé de VeriSilicon pour son processeur Vision AI

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd’hui qu’Inuitive, l’un des principaux fabricants de processeurs de vision sur puce, a adopté sa PI de processeur de signal d’image (ISP) à double canal, dotée de capacités à faible latence et faible consommation, au sein de son processeur d’IA de vision NU4100 produit en série. Cette intégration apporte une expérience exceptionnelle en matière d’imagerie et de vision aux robots, à la réalité augmentée (AR), à la réalité virtuelle (VR), à la réalité mixte (MR), aux drones et à de nombreuses autres applications.

Le NU4100 d’Inuitive est une puce unique hautement intégrée, dotée d’une détection de profondeur 3D de haute qualité, d’un traitement IA amélioré et de capacités VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping) sur la puce. Il peut traiter de grands volumes de données provenant de plusieurs caméras de résolution 4K avec une faible latence et une faible consommation d’énergie. En tant que puissant processeur de vision, il présente une architecture de vision intégrée optimisée qui combine efficacement un ensemble de blocs de calcul comprenant un moteur de vision par ordinateur et un traitement d’apprentissage profond (CNN).

L’ISP de VeriSilicon offre une capacité de traitement à haut débit, répondant à un large éventail d’applications pour le processeur IA de vision NU4100. Il prend en charge plusieurs caméras avec gestion multi-contexte, HDR (High Dynamic Range), réduction avancée du bruit et plus encore, améliorant ainsi considérablement les performances globales du processeur de vision.

Dor Zepeniuk, directeur technique d’Inuitive, déclare : « Notre processeur de vision IA haute performance NU4100 a établi une nouvelle référence dans l’industrie avec un ensemble unique de capacités combinées de vision 3D, d’IA et de VSLAM. Nous apprécions grandement les technologies et les services avancés de VeriSilicon et travaillons en étroite collaboration avec eux sur les processeurs de la feuille de route afin de fournir des solutions monopuces ultimes pour la robotique et diverses applications en répondant aux principaux défis de vision dans l’industrie. »

Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général de la division PI de VeriSilicon, déclare : « La robotique et les applications AR/VR/MR représentent l’avant-garde de l’innovation portée par des technologies progressives. Grâce à notre portefeuille complet de PI pour le traitement intelligent des pixels (Glass to Glass) et aux sous-systèmes PI tirant parti de notre technologie FLEXA unique en son genre, qui offre une latence réduite entre la vision et le traitement vidéo et IA, VeriSilicon innovera activement dans ces domaines en collaborant avec nos partenaires tels qu’Inuitive. »

À propos d’Inuitive

Les processeurs de vision sur puce d’Inuitive introduisent des puces tout-en-un dotées d’un large éventail de capacités intégrées, de performances exceptionnelles, d’une taille optimale et d’un bon rapport coût-efficacité. Ces processeurs révolutionnaires prennent en charge simultanément la détection de profondeur, le positionnement, les algorithmes de localisation (SLAM) et la détection et la reconnaissance d’objets basés sur l’IA, tout en réduisant considérablement la latence et le temps de réponse du système, en économisant de l’énergie et en améliorant les performances globales (fréquence d’images et résolution de caméra élevées, et large champ de vision).

Avec son écosystème technologique de partenaires dans le domaine de la détection de machines, du développement de logiciels et de la fabrication commerciale, Inuitive intègre ses modules de capteurs et de processeurs prêts pour l’entreprise dans les applications de robotique, drones, AR, VR, MR, AIoT et détection 3D de ses clients, leur offrant une compréhension visuelle semblable à celle de l’homme avec des capacités optimales et des performances supérieures.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.inuitive-tech.com.

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.