泰雷兹与英特尔合作提高机密计算的可信度

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 近日，全球领先的技术和安全供应商泰雷兹（Thales）宣布与英特尔（Intel）合作，利用泰雷兹CipherTrust Data Security Platform，在英特尔®Trust Authority的支持下，通过机密计算技术和可信验证提供端到端的数据安全。这项合作使高度受监管行业的客户能够确保工作负载的安全，并保护企业本地和云中使用的数据。

根据《2023泰雷兹云安全研究》报告，大多数受访者表示有大量敏感的数据存放在云端。因此，保护云中的敏感数据和相关工作负载越来越受到重视，尤其是在合规性和数据隐私方面。泰雷兹与英特尔的合作将业界领先的CipherTrust Data Security Platform与英特尔®Trust Authority的可信验证服务相结合，在提供无缝端到端数据安全的同时，保护使用中的数据和工作负载。

机密计算技术的原理是在基于加密隔离硬件的可信执行环境（TEE）中执行计算，从而保护使用中的数据。通常而言，验证TEE的加密材料由云供应商管理。通过实施职责分离并让客户掌控加密密钥材料，泰雷兹的综合数据安全解决方案可以帮助客户有效规避数据安全问题，而无需完全依赖其云供应商。

通过使用英特尔的可信验证技术，泰雷兹的CipherTrust Data Security Platform可以确保敏感工作负载不会在英特尔® TEE、英特尔® TDX（Trust Domain Extension）或英特尔® SGX（Software Guard Extension）之外的环境被解密。

泰雷兹数据安全产品副总裁Todd Moore表示： “泰雷兹与英特尔的合作使具备安全意识的企业能够安全地共享数据，同时保护隐私、机密性并符合通用数据保护条例（GDPR）、支付卡行业数据安全标准（PCI-DSS）和健康保险流通与责任法案（HIPAA）等监管要求，仅披露所执行流程的结果。这对于受到高度监管的行业尤为重要，因为在这些行业中，数据安全对于保护信息隐私至关重要。”

英特尔负责系统架构与工程的首席技术官办公室副总裁Anil Rao表示：“企业必须保持对其数据保护的控制，并在满足合规要求的同时满怀信心地保持业务灵活性，这一点至关重要。泰雷兹CipherTrust Data Security Platform、英特尔机密计算技术和英特尔®Trust Authority共同为客户提供了实现这一目标所需的工具。我们很高兴能将泰雷兹与英特尔的领先技术和创新能力与这一解决方案结合起来。”

关于泰雷兹 作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。 集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技，如量子技术、边缘计算、6G和网络安全等。 泰雷兹全球77000 名员工遍布68个国家，2022年集团销售收入达176亿欧元。

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