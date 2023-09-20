Carousell Media Group與LiveRamp合作，增強第一方資料和閉環報告

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 亞洲領先的零售媒體網路Carousell Media Group正在與領先的資料協作平台LiveRamp合作。為了以安全可靠地支援Carousell的零售媒體網路，Carousell正在整合LiveRamp的資料協作平台，其中包括LiveRamp的Authenticated Traffic Solution (ATS)。

ATS允許Carousell使用LiveRamp的假名、基於人的識別碼RampID™來增强可定址性，從而提升Carousell在所有通路的媒體庫存價值。ATS在沒有協力廠商Cookie或行動識別碼的情况下建立可定址受眾，在Chrome、Safari、Firefox和其他瀏覽器中實現基於人的行銷，為未來的「後Cookie時代」做好行銷準備，同時提供即時結果。Carousell可以向對基於人的行銷感興趣的行銷人員提供其經過驗證的庫存，允許他們將第一方使用者資料與RampID™關聯起來，從而提高整體盈利和收益。

LiveRamp的資料協作平台支援Carousell的零售媒體工作，使Carousell能夠負責任地與品牌及其代理商合作，使他們能夠提高知名度、提高互動度，並推動購買，以提高廣告支出回報率(ROAS)，同時保護消費者隱私。LiveRamp還使Carousell的廣告商能夠透過其無與倫比的合作夥伴網路豐富資料，包括將資料連線至500多個社群、電視、節目、顯示和搜尋平台。

Carousell Media Group董事總經理JJ Eastwood解釋道：「我們與LiveRamp令人興奮的新合作夥伴關係旨在在廣告商的資料與我們的資料之間建立直接可靠的聯繫。這意味著我們可以在整個市場上更有效地客製化廣告、最佳化策略和衡量結果。藉由LiveRamp，我們不僅可以透過ATS提高目標定位的準確性，而且還可以利用與Google的Publisher Advertiser Identity Reconciliation (PAIR)合作的獨家增強型潔淨合作夥伴。這些功能使我們能夠靈活地建立更牢固的客戶關係，並在全球範圍內形成令人興奮的新合作夥伴關係。」

Carousell加入了全球與ATS整合的3,000多家出版商和14,000多個域名，以及165個DSP和SSP。超過450家全球領先的廣告客戶透過LiveRamp的資料協作平台啟動廣告活動，與Carousell的合作將進一步加速廣告商對Carousell市場(包括香港和新加坡)經過認證的庫存的需求。

LiveRamp亞太地區董事總經理Frederic Jouve表示：「Carousell已成為東南亞強大的電子商務品牌之一，我們很高興與他們合作，展示身份驗證和資料協作在建立永續發展道路方面的力量。隨著生態系統轉向優先考慮第一方資料策略，我們將幫助Carousell及其廣告商建立更統一的客戶檢視，並更好地運用這些見解，為生態系統的每個部分帶來價值。」

關於LiveRamp

LiveRamp是世界上最具創新性的公司首選的資料協作平台。LiveRamp是消費者隱私、資料倫理和基本身份領域的突破性領導者，它正在制定新的標準，以建立一個具有無與倫比的清晰度和背景的互聯客戶檢視，同時保護寶貴的品牌和消費者信任。LiveRamp提供了完全的靈活性，可以在資料所在的任何地方進行協作，以支援最廣泛的資料協作用例：組織內部、品牌之間以及其一流的全球優質合作夥伴網路。

從標誌性的消費品牌和科技巨頭，到銀行、零售商和醫療保健領導者，數百名全球創新者轉向LiveRamp，透過深化客戶參與度和忠誠度，建立新的合作夥伴關係，最大限度地提高其第一方資料的價值，同時滿足快速發展的合規性和隱私要求，建立之久的品牌和商業價值。LiveRamp總部位於加利福尼亞州舊金山，在全球設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪www.liveramp.com。

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