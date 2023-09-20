Moody’s與越南首屈一指的金融機構合作成立VIS Rating

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Moody’s Corporation (NYSE:MCO)今天宣布，與越南多家首屈一指的金融機構合作成立越南投資人服務和信用評等機構股份公司（簡稱「VIS Rating」），該合作由越南債券市場協會(VBMA)發起。2023年9月18日，越南財政部向VIS Rating頒發了信用評等機構許可證。

VIS Rating將向越南國內公司發行人提供一流的獨立信用評等服務。

Moody’s投資人服務部門總裁Michael West表示：「Moody’s認為，越南當地債務資本市場在推動該國經濟成長方面發揮著至關重要的作用。身為信用評等、研究和風險分析領域的全球領導者，我們的國際業務和本地經驗將幫助VIS Rating成為越南的首選評等機構。」

截至2023年8月，越南未償還公司債券價值約占GDP的13%，顯示該國債務資本市場具有強勁的成長潛力。隨著越南國內債券市場的發展，信用評等和研究將在幫助企業獲得新資本、制定融資策略、提高透明度，以及在市場緊張時期維持投資人的信心方面發揮重要作用。

Moody’s投資人服務部門董事總經理兼亞太區區域主管、VIS Rating管理委員會成員Wendy Cheong表示：「VIS Rating擴大了Moody’s在亞太各國的國內合作夥伴網路，並進一步提升了我們在越南國內跨境業務上的領先地位。我們將致力於提供全球最佳實務、科技和人才支援，以增強VIS Rating的能力。」

VIS Rating執行長兼董事總經理Tran Le Minh先生表示：「很高興能獲得Moody’s和其他本地頂尖金融機構等創始股東的鼎力支持。我們將共同打造一家優秀的越南國內評等公司，並努力使其成為信任、信譽以及一流信用評等與研究的代名詞。」

Moody’s是VIS Rating的第一大股東，持股49%。其他創始股東包括ACB Securities Company、Dragon Capital Finance Limited、Nam A Bank Asset Management Company Limited、VNDIRECT Securities Corporation和VPS Securities Joint Stock Company。VIS Rating獨立於Moody’s營運。

關於MOODY’S

Moody’s (NYSE: MCO)是一家全球綜合性風險評估公司，可協助組織做出更好的決策。其資料、分析解決方案和見解可幫助決策者發現機會，並管理與其他機構推展業務往來的風險。我們相信，提高透明度、明達決策和公平資訊管道是通往共同進步的途徑。Moody’s在40多個國家擁有大約1.45萬名員工，將國際業務與地方專長以及超過一個世紀的金融市場經驗結合在一起。更多資訊請造訪moodys.com/about。

《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」聲明

本新聞稿中的某些陳述為前瞻性陳述，根據對Moody’s的業務和營運的未來預期、計畫與前景，涉及各種風險與不確定性。此類陳述涉及估計、預測、目標、預計、預期和不確定性，可能導致實際結果或結局與前瞻性陳述中設想、表達、預計、預期或暗示的結果大相徑庭。股東和投資人應注意不要過分依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述和其他資訊於發稿之日做出，除非適用法律或法規要求，否則Moody’s沒有義務（也不打算）在未來公開對該等陳述進行補充、更新或修改，無論是由於後來的事態發展、期望的改變或其他原因。根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款，Moody’s正在識別某些可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述所示的結果發生（可能是重大的）差異的因素。這些因素、風險和不確定性包括但不限於：當前經濟狀況，包括資本市場混亂、通貨膨脹和政府為因應通貨膨脹而採取的相關貨幣政策行動，對全球信貸市場和經濟活動（包括併購數量）的影響，這些因素可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券的發行數量；美國和外國政府為因應當前經濟氣候而採取的措施和貨幣政策的有效性不確定且可能引發附帶後果，包括金融機構的不穩定、信貸品質問題以及金融和信貸市場波動的其他潛在影響；俄烏軍事衝突對世界金融市場波動、美國和全球總體經濟狀況和國內生產總值、全球關係以及公司自身營運和人員的影響；其他可能會影響國內和/或全球資本市場債務和其他證券發行數量的事項，包括監管，更多地利用可能加劇金融服務業競爭、加速產業顛覆和去仲介化的技術，以及未經評等的證券或由非傳統方評等或評估的證券的發行數量等；美國和海外的併購活動水準；美國和外國政府對於信貸市場、國際貿易及經濟政策所採取措施效果的不確定性及其潛在相關後果，包括與關稅、稅收協議和貿易壁壘有關的後果；MIS撤銷其對國家或國家內實體的信用評等以及Moody’s不得不停止在政治不穩定的國家推展商業業務的影響；市場上的擔憂影響我們的信譽度或者影響市場對獨立信用機構評等的完整性或效用的看法；其他公司的競爭性產品或技術的引進；競爭對手和/或客戶帶來的定價壓力；新產品開發及全球擴張的成功程度；「全國認可的評等機構」(NRSRO)規則的影響，美國國家、州和地方的新立法和規章制度的潛在影響；歐盟和其他國外司法管轄區競爭加劇和法規要求提高的可能性；與我們的評等觀點相關的訴訟風險，以及Moody’s可能會不時捲入的其他訴訟、政府及法規程序、調查及詢問；美國立法規定中對辯護標準進行修改的內容，以及歐盟負債標準修改後對信用評等機構不利的規定；歐盟規定中對服務定價增加程序性和實質性要求的條款以及將法規範圍擴大至包括用於法規目的的非歐盟評等；未來中美關係的不確定性；關鍵員工流失的可能和全球勞動力環境的影響；公司營運和基礎建設故障或失靈；任何易遭受網路攻擊或其他網路安全問題的漏洞；我們的重整計畫（例如2022-2023年地理位置重整計畫）的時機和有效性；貨幣和外匯波動；稅務當局對Moody’s全球稅務計畫措施的檢查結果；如Moody’s未能遵守適用於其營運所在司法管轄區的外國及美國法律法規，包括資料保護及隱私法、制裁法、反腐敗法及禁止向政府官員行賄的地方法律，則可能面臨刑事制裁或民事賠償；兼併、收購（如收購RMS）或其他公司合併的影響以及Moody’s成功整合被收購企業的能力；未來現金流量水準；資本投資水準；以及金融機構對信貸風險管理工具的需求下降。這些因素、風險和不確定性以及其他風險和不確定性可能會導致Moody’s的實際業績與前瞻性陳述中估計、表述、預期和預計或暗指的結果大相徑庭。這些內容在Moody’s截至2022年12月31日年度的Form 10-K年報中第一部分1A項「風險因素」、以及該公司不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中或由此而含有的資料中有更為詳細的描述。請股東和投資人注意，上述因素、風險和不確定性的發生可能會導致公司的實際業績與前瞻性陳述所估計、表述、預測、預期或暗指的業績之間發生重大差異，繼而可能會對公司的業務、經營業績和財務狀況帶來重大的負面影響。新的因素可能會不時出現，公司無法預測新因素，也無法評估任何新因素對其的潛在影響。本文件中的前瞻性陳述和其他陳述也可能涉及我們的企業責任進展、計畫和目標（包括永續性和環境問題），包含此類陳述並不表明這些內容對投資人來說一定很重要，或者需要在公司向美國證券交易委員會呈報的文件中揭露。此外，與永續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能採用仍在制定中的進展衡量標準、不斷變化的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。

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