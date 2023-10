GE Licensing, Current Lighting, Savant et Seoul Semiconductor Co. concluent un accord de licence de brevet

$1B Company by 2nd Generation Technologies (Graphic: Seoul Semiconductor Co., Ltd.)

$1B Company by 2nd Generation Technologies (Graphic: Seoul Semiconductor Co., Ltd.)

SEOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--GE Licensing (« GEL »), Current Lighting Solutions, LLC (« Current »), Savant Systems Inc. et Seoul Semiconductor Co. (« SSC ») ont annoncé aujourd’hui qu’ils avaient conclu un accord de licence de brevet par lequel SSC a acquis une licence sur un portefeuille de brevets de PFS (également connu sous le nom de KSF) pour tous les domaines d’application largement adoptés par l’industrie des LED.

Grâce à cet accord de collaboration, Seoul Semiconductor est devenu l’unique bénéficiaire du portefeuille de brevets PFS de GEL pour toutes les applications, telles que l’affichage, l’éclairage et l’automobile, entre autres. L’impact de cet accord dans le secteur émergent des véhicules électriques devrait être particulièrement important, les différentes parties anticipant les avantages des écrans et de l’éclairage embarqués contenant du PFS pour réduire de manière significative la consommation d’énergie.

« Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau SSC dans les rangs de nos détenteurs de licence PFS, afin que nous puissions chacun nous concentrer sur l’innovation et la création de produits LED essentiels pour le monde », déclare Patrick Patnode, président de GE Licensing.

« Seoul Semiconductor, en tant qu’entreprise respectueuse des droits de propriété intellectuelle, apprécie les portefeuilles de brevets de GE Licensing, Current Lighting et Savant. Les droits accordés aujourd’hui dans le cadre de cet accord de licence renforcent plus encore le portefeuille de brevets de deuxième génération de Seoul Semiconductor, qui compte 18 000 brevets, et améliorent considérablement notre capacité à commercialiser des produits », déclare Chung H. Lee, fondateur de Seoul Semiconductor et de Seoul VioSys.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième fabricant mondial de LED au monde, un classement excluant le marché captif, et détient plus de 18 000 brevets. Sur la base d’un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en masse des solutions LED innovantes pour l’éclairage intérieur et extérieur, l’automobile, les produits informatiques, tels que des téléphones portables, écrans d’ordinateur et autres applications, ainsi que dans le domaine UV. Les premiers produits de développement et de production de masse au monde de Seoul deviennent la norme de l’industrie des LED et dominent le marché mondial avec une LED sans encapsulation, WICOP ; une LED à courant alternatif haute tension, Acrich ; une LED avec une puissance 10 fois supérieure à celle d’une LED conventionnelle, nPola ; une technologie LED ultraviolette de pointe, Violeds ; une technologie d’émission de lumière dans toutes les directions, LED à filament ; une LED à spectre solaire naturel, SunLike ; et bien plus encore. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.seoulsemicon.com/en, YouTube, LinkedIn.

À propos de GE Licensing

GE Licensing est un fournisseur de premier plan de solutions innovantes en matière de propriété intellectuelle, avec une approche éprouvée visant à identifier la valeur des actifs incorporels et exploiter tout leur potentiel. GE Licensing va au-delà des modèles de licence traditionnels pour stimuler l’innovation et créer des transactions à forte valeur ajoutée pour ses licenciés et ses partenaires. GE Licensing croit fermement que la création de partenariats est la clé de la monétisation à long terme de la propriété intellectuelle. À cette fin, GE Licensing investit continuellement dans la R&D et propose à ses partenaires des formations et des conseils, des investissements en capital, et les aide même à créer de nouvelles entreprises pour commercialiser la technologie.

À propos de Current Lighting

Current est une entreprise polyvalente de solutions d’éclairage axées sur le client qui relève les défis des entreprises et de partenaires du monde entier. Grâce à la plus vaste sélection d’éclairages avancés et de commandes intelligentes du secteur, nous créons des environnements plus sûrs, plus efficaces et plus inspirés, alimentés par des technologies intelligentes et durables, des performances fiables, un service réactif et une qualité sans compromis que vous pouvez attendre de nous. We are Current. We are always on. Pour en savoir plus, rendez-vous sur currentlighting.com/discover.

À propos de Savant

Savant Systems, Inc. dont le siège social est situé dans le Massachusetts, est un leader mondial dans les domaines de la maison intelligente, de l’éclairage intelligent et des solutions énergétiques pour les consommateurs, les entreprises, les sociétés de services publics et bien plus encore. Avec GE Lighting, une société de Savant, et Savant Power, Savant Systems, Inc. offre le portefeuille le plus diversifié de produits intelligents à installer soi-même ou par des professionnels, disponibles dans des milliers de grands magasins de détail et par le biais d’un réseau d’intégrateurs agréés. Conçues pour personnaliser n’importe quel espace, les solutions innovantes de Savant réunissent tous les piliers vitaux de tout environnement connecté – climat, éclairage, divertissement, sécurité et énergie – en une expérience intégrée de premier ordre contrôlée par un logiciel intuitif primé pour iOS et Android. Pour en savoir plus, rendez-vous sur savant.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.