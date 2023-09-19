Visa與Swift攜手提高全球B2B資金流動的透明度、速度與安全性

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Visa和Swift今天宣布，將合作加強雙方價值數兆美元資金流動的全球網路之間的連接，從而簡化企業對企業（B2B）的國際支付。 雙方的合作旨在為金融機構及其客戶在跨境匯款時提供更多選擇，同時提高端到端交易的速度和透明度。

Visa在於多倫多舉行的Sibos年度會議上宣布，作為雙方合作的一部分，Visa將部署Swift開發的功能，以提高跨境資金流動的速度和確定性。其中包括的Swift支付預校驗服務能夠對Visa B2B Connect支付進行預先檢查，透過在支付啟動前發現潛在錯誤來減少不必要的延誤。此外，雙方網路也計畫聯手，利用高速Swift GPI功能和追蹤資料，提高端到對端交易的可見性。Visa將透過可擴充的安全雲端管道Alliance Cloud將其連接轉移至Swift，與Swift的網路、資訊服務、標準和解決方案互聯互通。

透過此次合作，雙方網路上的金融機構將能夠為其商業客戶提供更多的路由選擇，並顯示即時狀態和更新。 在這個碎片化日益嚴重的世界，這些努力推進了雙方的共同目標，即為全球金融基礎設施的串連確保與之相適應的安全性、彈性、可靠性和法遵。

Visa商業與資金流動解決方案全球主管Chris Newkirk表示：「許多企業在進行跨境支付時仍然面臨著觸犯底線的複雜問題。透過與Swift的合作，Visa將幫助我們的金融機構客戶加強對其企業客戶的服務。此次合作將帶來更清晰、強大的資料，同時消除支付之前、進行中和之後的錯誤。」

Swift策略長Thierry Chilosi評論道：「隨著跨國資金流動的複雜性不斷增加，人們對國際支付的期望也在不斷提高。我們與Visa的合作有助於因應這兩大挑戰，在後端提供新連接和新功能的同時，推動前端客戶管道的創新。這是我們支付選擇策略重點的一部分，致力於讓各種形式的價值在全球範圍內安全無憂地無縫流動，並透過這樣的合作不斷提升客戶體驗。」

Swift提供一流的基礎設施，具有無與倫比的覆蓋範圍、透明度、安全性和可靠性，可跨地域、網路和技術實現無縫互通，同時同等適用法定貨幣和數位貨幣。所支援的包容、永續的全球金融體系將200多個國家和地區的11,500多個機構安全地串連起來，大約每三天就能轉移相當於全球GDP的資金。Swift專注於創新，並與G20目標保持一致，透過消除障礙、加快速度、提高安全性和透明度，來持續提升跨境體驗標準。

Visa B2B Connect是適用於全球企業的創新跨國B2B支付解決方案，依托Visa廣泛的全球網路和先進的安全技術，使企業能夠無縫驗證和管理跨境B2B支付。該平台提供即時可見性、快速支付處理和強大的監控功能，從而確立了效率、透明度和安全性新標準。自2022年10月以來，Visa B2B Connect已迎來了20多個國家的超過30家銀行客戶，支付已送達至全球90個國家。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪Visa.com。

關於Swift

Swift是一家由全球會員共有的合作組織，也是安全金融資訊服務的世界領先供應商。我們為所屬社群提供通訊平台和傳訊標準，以及可便利存取、整合、識別、分析和法規遵從的產品和服務。

我們的通訊平台、產品和服務連接全球200多個國家和地區的11,500多所銀行及證券機構、市場基礎設施和企業客戶。Swift不代客戶保管資金或管理帳戶，我們致力幫助全球用戶社群進行安全通訊，以可靠的方式交換標準化的金融資訊，進而輔助全球性和地方性的金融流動以及世界各地的貿易和商務。

作為值得信賴的供應商，我們堅持不懈地追求卓越營運，助力社群因應網路威脅，並不斷探索成本更低、風險更小且營運高效的方法。我們的產品和服務在存取與整合、商業智慧、參考資料和金融犯罪法遵需求方面為社群提供支援。Swift也將全球、區域和在地的金融社群凝聚在一起，規範市場營運、制定標準並就共同的興趣和關心的話題展開討論。

總部位於比利時的Swift憑藉國際治理和監督加強合作架構的中立性和全球性。Swift的據點遍布全球各地，確保該公司能在世界所有主要金融中心積極開展業務。

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