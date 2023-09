Visa et Swift s'associent pour améliorer la transparence, la rapidité et la sécurité des mouvements d'argent interentreprises dans le monde entier

Visa and Swift team up to streamline global money movement (Graphic: Business Wire)

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Visa et Swift ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à rationaliser les paiements internationaux interentreprises (B2B) en renforçant la connectivité entre leurs réseaux qui transfèrent des milliers de milliards de dollars à l'échelle mondiale. En travaillant ensemble, les organisations visent à offrir aux institutions financières et à leurs clients un plus grand choix lorsqu'ils envoient de l'argent à l'étranger, tout en améliorant la rapidité et la transparence de bout en bout de leurs transactions.

Dans le cadre de cet effort commun, annoncé à Toronto lors de la conférence annuelle Sibos , Visa déploiera des capacités développées par Swift qui peuvent contribuer à accroître la rapidité et la certitude des mouvements de fonds transfrontaliers. Il s'agit notamment de la prévalidation des paiements Swift, qui permet de vérifier en amont les paiements Visa B2B Connect et de réduire les retards inutiles en détectant les erreurs potentielles avant que le paiement ne soit initié. En outre, les réseaux prévoient de collaborer pour améliorer la visibilité des transactions de bout en bout en utilisant les capacités GPI de Swift à grande vitesse et les données de suivi. Visa migrera sa connexion à Swift à travers Alliance Cloud, un canal évolutif et sécurisé basé sur le cloud pour se connecter au réseau de Swift, ainsi qu'aux services de messagerie, aux normes et aux solutions.

Grâce à cette collaboration, les institutions financières des deux réseaux disposeront d'un plus grand nombre d'options de routage pour leurs clients professionnels, avec un statut et des mises à jour en temps réel. Dans un monde confronté à une fragmentation croissante, ces efforts font progresser les objectifs des deux organisations qui consistent à maintenir l'infrastructure financière mondiale connectée avec les niveaux appropriés de sécurité, de résilience, de fiabilité et de conformité.

Chris Newkirk, Responsable global des solutions de transfert commercial et d’argent chez Visa, a déclaré : « De nombreuses entreprises continuent d'être confrontées à des complexités lors de leurs paiements transfrontaliers, ce qui nuit à leurs résultats. En collaborant avec Swift, Visa contribuera à améliorer les offres des clients de notre institution financière à leurs clients corporatifs. Cette collaboration permettra de clarifier et d'améliorer les données, tout en éliminant les erreurs avant, pendant et après le paiement ».

Thierry Chilosi, directeur de la stratégie chez Swift, a commenté : « Les attentes en matière de paiements internationaux augmentent à mesure que la complexité des mouvements d'argent à travers les frontières s'intensifie. Notre travail avec Visa nous aide à relever ces deux défis, en fournissant une nouvelle connectivité et de nouvelles capacités dans l’arrière-plan pour stimuler une innovation passionnante dans les canaux clients frontaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre stratégie axée sur l'optionnalité des paiements, qui permet à la valeur sous toutes ses formes de circuler de manière transparente dans le monde entier, avec une grande tranquillité d'esprit en matière de sécurité et de confiance, et, grâce à des collaborations comme celle-ci, d'améliorer constamment l'expérience des clients ».

Swift fournit une infrastructure de premier ordre avec une portée, une transparence, une sécurité et une confiance inégalées - une infrastructure qui interopère de manière transparente à travers les zones géographiques, les réseaux et les technologies tout en supportant de manière neutre les monnaies fiduciaires ou numériques. Il soutient un système financier mondial inclusif et durable, en interconnectant de manière sécurisée plus de 11 500 institutions dans plus de 200 pays et territoires pour déplacer l'équivalent du PIB mondial environ tous les trois jours. En mettant fortement l'accent sur l'innovation et en s'alignant sur les objectifs du G20, elle place constamment la barre plus haut en matière d'expérience transfrontalière grâce à des capacités avancées qui éliminent les frictions, accélèrent la vitesse et renforcent la sécurité et la transparence.

Visa B2B Connect est une solution innovante de paiements transfrontaliers B2B pour les entreprises du monde entier. S'appuyant sur le vaste réseau mondial de Visa et renforcé par une technologie de sécurité avancée, Visa B2B Connect permet aux entreprises d'authentifier et de gérer les paiements transfrontaliers B2B en toute transparence. En offrant une visibilité en temps réel, un traitement accéléré des paiements et de solides capacités de contrôle, la plateforme établit de nouvelles normes en matière d'efficacité, de transparence et de sécurité. Depuis octobre 2022, Visa B2B Connect a accueilli plus de 30 banques clientes dans plus de 20 pays, et les paiements ont été acheminés vers 90 pays dans le monde.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.

À propos de Swift

Swift est une coopérative mondiale détenue par ses membres et le premier fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisée. Nous fournissons à notre communauté une plateforme de messagerie et des normes de communication, et proposons des produits et services pour faciliter l'accès et l'intégration, l'identification, l'analyse et la conformité réglementaire.

Notre plateforme de messagerie, nos produits et nos services connectent plus de 11 500 organismes bancaires et boursiers, infrastructures de marché et entreprises clientes dans plus de 200 pays et territoires. Bien que Swift ne détienne pas de fonds ni ne gère de comptes au nom de clients, nous permettons à notre communauté mondiale d'utilisateurs de communiquer en toute sécurité, en échangeant des messages financiers standardisés de manière fiable, soutenant ainsi les flux financiers mondiaux et locaux, ainsi que les échanges commerciaux dans le monde entier.

En tant que fournisseur de confiance, nous poursuivons sans relâche l'excellence opérationnelle, nous soutenons notre communauté dans la lutte contre les cybermenaces et nous recherchons en permanence des moyens de réduire les coûts et les risques et d'éliminer les inefficacités opérationnelles. Nos produits et services répondent aux besoins de notre communauté en matière d'accès et d'intégration, de veille stratégique, de données de référence et de conformité aux lois sur la criminalité financière. Swift rassemble également la communauté financière - aux niveaux mondial, régional et local - pour façonner les pratiques du marché, définir des normes et débattre les questions d'intérêt mutuel.

Ayant son siège en Belgique, la gouvernance et la supervision internationales de Swift renforcent le caractère neutre et global de sa structure coopérative. Le réseau international de bureaux de Swift assure une présence active dans tous les grands centres financiers.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.