Visa与Swift携手提高全球B2B资金流动的透明度、速度和安全性

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Visa和Swift今天宣布，将合作加强双方价值数万亿美元资金流动的全球网络之间的连接，从而简化企业对企业（B2B）的国际支付。双方的合作旨在为金融机构及其客户在跨境汇款时提供更多选择，同时提高端到端交易的速度和透明度。

Visa在于多伦多举行的Sibos年度会议上宣布，作为双方合作的一部分，Visa将部署Swift开发的功能，以提高跨境资金流动的速度和确定性。其中包括的Swift支付预校验服务能够对Visa B2B Connect支付进行预先检查，通过在支付启动前发现潜在错误来减少不必要的延误。此外，双方网络还计划联手，利用高速Swift GPI功能和跟踪数据，提高端到端交易的可视性。Visa将通过可扩展的安全云渠道Alliance Cloud将其连接转移至Swift，与Swift的网络、消息服务、标准和解决方案互联互通。

通过此次合作，双方网络上的金融机构将能够为其商业客户提供更多的路由选择，并显示实时状态和更新。在这个碎片化日益严重的世界，这些努力推进了双方的共同目标，即为全球金融基础设施的连接确保与之相适应的安全性、弹性、可靠性和合规性。

Visa商业与资金流动解决方案全球主管Chris Newkirk表示: "许多企业在进行跨境支付时仍然面临着触犯底线的复杂问题。通过与Swift的合作，Visa将帮助我们的金融机构客户加强对其企业客户的服务。此次合作将带来更加清晰、强大的数据，同时消除支付之前、进行中和之后的错误。”

Swift首席策略官Thierry Chilosi评论道: “随着跨境资金流动的复杂性不断增加，人们对国际支付的期望也在不断提高。我们与Visa的合作有助于应对这两大挑战，在后端提供新连接和新功能的同时，推动前端客户渠道的创新。这是我们支付选择战略重点的一部分，致力于让各种形式的价值在全球范围内安全无忧地无缝流动，并通过这样的合作不断提升客户体验。”

Swift提供一流的基础设施，具有无与伦比的覆盖范围、透明度、安全性和可靠性，可跨地域、网络和技术实现无缝互操作，同时同等支持法定货币和数字货币。所支持的包容、可持续的全球金融体系将200多个国家和地区的11,500多个机构安全地互联起来，大约每三天就能转移相当于全球GDP的资金。Swift注重创新，并与G20目标保持一致，通过消除障碍、加快速度、提高安全性和透明度，来不断提升跨境体验标准。

Visa B2B Connect是面向全球企业的创新型跨境B2B支付解决方案，依托Visa广泛的全球网络和先进的安全技术，使企业能够无缝验证和管理跨境B2B支付。该平台提供实时可见性、快速支付处理和强大的监控功能，从而确立了效率、透明度和安全性新标准。自2022年10月以来，Visa B2B Connect已迎来了20多个国家的超过30家银行客户，支付已送达至全球90个国家。

关于Visa

Visa（NYSE: V）是全球领先的数字支付公司，为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界，促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信，经济与每个人、每一地息息相关，能够提升每个人、每一地的生活，并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情，请访问Visa.com。

关于Swift

Swift是一家由全球会员共有的合作组织，也是安全金融资讯服务的世界领先供应商。我们为所属社群提供通讯平台和传讯标准，以及可便利获取、整合、识别、分析且合规的产品和服务。

我们的通讯平台、产品和服务连接全球200多个国家和地区的11,500多家银行及证券机构、市场基础设施和企业客户。Swift不代客户保管资金或管理帐户，我们致力于帮助全球用户社群进行安全通讯，以可靠的方式交换标准化的金融资讯，进而辅助全球性和地方性的金融流动以及世界各地的贸易和商务。

作为值得信赖的供应商，我们坚持不懈地追求卓越运营，助力社群应对网络威胁，并不断探索成本更低、风险更小且运营高效的方法。我们的产品和服务在访问与整合、商业智能、参考数据和金融犯罪合规需求方面为社群提供支持。Swift也将全球、区域和本地的金融社群凝聚在一起，规范市场惯例、制定标准并就共同的兴趣和关心的话题展开讨论。

总部位于比利时的Swift凭借国际治理和监督加强合作架构的中立性和全球性。Swift的办事处遍布全球各地，确保该公司能在世界所有主要金融中心积极开展业务。

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