IGA améliore son adhésion à Scene+ avec une nouvelle campagne de récompenses

STELLARTON, Nouvelle Écosse & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Après l'introduction réussie du programme de fidélisation Scène+ chez Sobeys Inc., l'entreprise a élargi son offre pour inclure une campagne de fidélisation originale, conçue exclusivement pour les membres Scène+ dans ses magasins IGA du Québec.

Pendant une période limitée, les personnes ayant sosucrit à Scene+ et qui font leurs achats dans les magasins IGA au Québec, accumuleront une valeur incrémentielle sous forme de timbres numériques à chaque achat. Lorsqu'ils font leurs achats avec leur carte Scene+, ils gagneront un timbre numérique chaque fois qu’ils dépenseront dix dollars. Les timbres sont échangeables contre de la vaisselle de la marque Comptoir de Famille avec une réduction allant jusqu'à 97 %. Les clients peuvent accumuler des timbres numériques jusqu'au 13 décembre et les échanger jusqu'au 27 décembre. Huit articles de vaisselle différents sont proposés, et les clients sont encouragés à collectionner l'ensemble complet.

« Nous sommes très heureux d'offrir cet avantage unique et exclusif à nos membres Scene+. En plus de toutes les bonnes raisons d'utiliser votre carte Scene+ chez IGA, vous pouvez maintenant également collectionner tout un service de vaisselle en faisant des économies considérables juste à temps pour les divertissements des fêtes », a commenté Mathieu Hébert-Thompson, Directeur CRM de la fidélisation et du marketing numérique pour les bannières de Sobeys au Québec. « Les premières inscriptions de membres, les membres actifs et la popularité de notre nouveau programme de fidélité Scene+ ont dépassé nos attentes, et avec l'ajout de cette offre spéciale de récompenses concernant la vaisselle, nous avons constaté une augmentation des inscriptions et de l'implication. Nos clients fidèles nous montrent qu'ils aiment les avantages du programme Scene+. »

Géré par tcc Global, la campagne Comptoir de Famille fournit aux clients une application et une interface web pour gérer leurs points et leurs récompenses. Au cours de la première semaine, les clients ont gagné 15 points bonus rien que pour avoir téléchargé l'application IGA ; ils peuvent utiliser cette dernière pour vérifier leurs soldes de timbres numériques, obtenir des informations sur la sélection de récompenses, gagner des points bonus sponsorisés par le fabricant et consulter leur historique de gains et de rachats. Les futures versions incluront la possibilité d'offrir ou de transférer des timbres numériques à d'autres utilisateurs.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de développer notre activité au Canada grâce à ce partenariat avec Sobeys Inc. », a déclaré Dan Dmochowski, président de la branche nord-américaine de tcc Global. « Nous avons remarqué à maintes reprises que dans le monde entier, des programmes de récompenses à durée fixe renforçaient la valeur d'un programme de points numériques toujours en vigueur. Nous constatons la même chose ici avec Scene+. La possibilité de gagner des points pour de la vaisselle tout en accumulant des points Scene+ crée de l'énergie et une envie de faire des achats, de collectionner et d’échanger. Cela stimule les ventes tout en renforçant la fidélité des clients. »

À propos d’IGA

IGA est le plus grand groupe de épiciers indépendants au Canada, et ses origines au Québec remontent à 1953. Près de 300 épiciers IGA au Québec et au Nouveau-Brunswick cherchent constamment de nouvelles façons de mieux servir leurs clients. La bannière IGA comprend les magasins IGA, IGA extra et IGA express. IGA a récemment lancé le programme de fidélité Scene+, offrant aux clients des offres personnalisées et un ensemble d'avantages.

À propos tcc Global

tcc Global est une société internationale de marketing spécialisée dans la création de plateformes et de campagnes de fidélisation qui changent la façon dont les acheteurs pensent, agissent et ressentent les choses. Dans un environnement de vente au détail qui évolue rapidement et qui continue d'être perturbé par le choix croissant pour les consommateurs, la technologie et l'innovation, la fidélisation des clients reste un moteur important. C'est un lien entre la résonance émotionnelle et la récompense transactionnelle.

