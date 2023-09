Swift et Wise s’associent pour proposer plus d’options dans les paiements transfrontaliers au niveau mondial

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Swift et Wise annoncent aujourd’hui une collaboration novatrice en vue d’accroître les options de paiements transfrontaliers pour les institutions financières et leurs clients. Les institutions financières pourront envoyer des paiements en toute sécurité via Swift qui seront ensuite finalisés de manière fluide et transparente sur Wise.

Les institutions financières souhaitant introduire de l’innovation dans leurs offres seront en mesure d’acheminer des messages de paiement Swift directement à Wise Platform – la solution d’infrastructure de Wise pour les banques et les grandes entreprises – par l’entremise de sa toute dernière solution Correspondent Services. Cela permettra à leurs clients de bénéficier de la rapidité et de la commodité de Wise, ainsi que de l’envergure de Swift sans avoir à effectuer de modification majeure de leurs systèmes.

Wise Platform exploitera les capacités avancées de Swift pour alimenter son service, notamment la connectivité Cloud et API et la prévalidation des paiements, et continuera d’offrir aux banques toutes les caractéristiques phares de Swift GPI, dont un tracker de statut des paiements que Wise Platform mettra à jour afin de garantir une visibilité de bout-en-bout sur les deux réseaux.

Annoncé à Toronto lors de la conférence annuelle Sibos, ce partenariat intervient dans un contexte où l’innovation et la fragmentation accrues de l’écosystème financier offre davantage de moyens pour faire circuler de l’argent, en réponse à la demande des clients pour plus de choix. Elle illustre l’importance des nouvelles formes de collaboration pour offrir plus d’options, tout en conservant une connectivité sécurisée, fiable et inclusive. Elle est par ailleurs parfaitement alignée avec les objectifs de développement durable aussi bien du G20 que des Nations unies concernant la rapidité, la transparence, le coût et l’accès aux transactions transfrontalières.

Steve Naudé, directeur général de Wise Platform, a déclaré :

« Nous savons que les banques sont confrontées à de multiples défis lorsqu’elles souhaitent améliorer leurs paiements internationaux, elles doivent notamment souvent intégrer une technologie qui est incompatible avec leur infrastructure existante. En simultanément mettant à profit l’architecture de paiements existante et optimisant les virements en utilisant le réseau mondial de Wise, nous permettons aux banques d’innover sans difficulté. Notre réseau, combiné à la portée étendue et à la traçabilité de Swift, rendra les paiements internationaux plus pratiques, plus rapides et moins coûteux pour les banques, sans nécessiter de construction technique majeure. »

Le réseau mondial de paiements de Wise permet de régler instantanément (en moins de 20 secondes) plus de 57 % des paiements transfrontaliers des clients et d’en régler plus de 90 % en moins d’une heure. En tirant parti de la solution Correspondent Services de Wise Platform, il suffit aux institutions financières de faire une simple modification de configuration pour que leurs clients bénéficient instantanément de paiements internationaux plus rapides, moins chers et plus pratiques.

Thierry Chilosi, responsable de la stratégie chez Swift, a affirmé :

« Swift a construit une infrastructure qui relie le monde, qui est digne de confiance et sur laquelle on peut compter au quotidien. Notre collaboration avec Wise illustre comment Swift peut être le socle sur lequel l’ensemble du secteur peut innover afin d’améliorer les paiements transfrontaliers et accroître les options disponibles pour les clients dans le monde entier. Ce genre de coopération jouera un rôle vital dans le cadre de nos efforts collectifs pour atteindre les objectifs du G20 pour les paiements transfrontaliers et permettra la circulation fluide, performante et sécurisée de valeur dans un monde fragmenté. »

Swift fournit une infrastructure de premier plan qui interopère harmonieusement entre les zones géographiques, réseaux et technologies tout en prenant en charge de façon neutre les monnaies fiduciaires et numériques. La société maintient un système financier mondial inclusif et durable, connectant de manière sécurisée plus de 11 500 institutions dans plus de 200 pays et territoires pour transférer l’équivalent du PIB mondial à peu près tous les trois jours. En raison de la grande importance qu’elle accorde à l’innovation, elle élève continuellement le niveau de l’expérience transfrontalière grâce à des capacités avancées qui enlèvent les frictions, accélèrent la vitesse et augmentent la sécurité et la transparence.

À propos de Wise Platform

Wise est une entreprise technologique internationale développant le meilleur moyen de gérer de l'argent à travers le monde. Ces dix dernières années, Wise a développé un tout nouveau réseau de paiement transfrontalier qui permettra un jour à l’argent de ne pas connaître de frontières, pour tout le monde, où que l’on se trouve.

Grâce à Wise Platform, les grandes entreprises et les banques peuvent tirer profit de la technologie de Wise et intégrer à leur infrastructure existante la meilleure manière d’envoyer, de recevoir et de gérer de l’argent à l’international. Wise Platform fournit une infrastructure financière à plus de 70 partenaires dans le monde, y compris certains des fournisseurs d’outils professionnels, banques et néobanques les plus importants et dignes de confiance tels que Bank Mandiri, IndusInd, Monzo, Google Pay et Brex.

À propos de Swift

Swift est une coopérative mondiale détenue par ses membres et le premier fournisseur mondial de services de messagerie financière sécurisée. Nous fournissons à notre communauté une plateforme de messagerie et des normes de communication, et proposons des produits et services pour faciliter l'accès et l'intégration, l'identification, l'analyse et la conformité réglementaire.

Notre plateforme de messagerie, nos produits et nos services connectent plus de 11 500 organismes bancaires et boursiers, infrastructures de marché et entreprises clientes dans plus de 200 pays et territoires. Bien que Swift ne détienne pas de fonds ni ne gère de comptes au nom de clients, nous permettons à notre communauté mondiale d'utilisateurs de communiquer en toute sécurité, en échangeant des messages financiers standardisés de manière fiable, soutenant ainsi les flux financiers mondiaux et locaux, ainsi que les échanges commerciaux dans le monde entier.

Ayant son siège en Belgique, la gouvernance et la supervision internationales de Swift renforcent le caractère neutre et global de sa structure coopérative. Le réseau international de bureaux de Swift assure une présence active dans tous les grands centres financiers.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.