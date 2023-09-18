罗彻斯特电子携手Semtech为客户提供混合信号解决方案

美国马萨诸塞州纽伯里波特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 罗彻斯特电子与Semtech携手合作，为客户提供广泛的混合信号解决方案，这些产品不仅包括停产元器件，还有部分当前仍在量产期。罗彻斯特电子致力于持续供应关键半导体器件，通过为客户提供可靠的半导体元器件，满足客户对Semtech产品的长期需求。

Semtech作为高可靠性产品的提供商，其悠久的历史可追溯至1960年，现已发展成为一家提供差异化、颠覆性的模拟和混合信号半导体的技术创新型跨国企业。通过坚持卓越的质量标准，Semtech始终如一地为客户提供价值和满意度。

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，所销售的产品100% 原厂授权，可追溯，有认证，有保障。罗彻斯特电子致力于为停产元器件延长市场寿命，同时为众多未停产器件提供供货支持。

在罗彻斯特电子的现货库存中，已到货1200万片Semtech产品，包括各种电源管理器件、LED驱动器、滤波器、TVS/ESD保护器件、距离传感器、I/O端口扩展器和RF收发器。

“ 罗彻斯特电子很荣幸有机会与Semtech合作，提供广泛的混合信号解决方案。这类产品扩充了我们的产品组合，使我们能够为更多的全球客户提供服务，从而巩固了罗彻斯特电子在供应链中的位置，我们期待着双方在今后的发展道路上携手并进，以及拓展更多客户关系。”

—— Mark Gohr，罗彻斯特电子 美洲供应商开发总监

“ 我们很高兴与罗彻斯特电子携手合作，罗彻斯特电子将为客户提供Semtech全面的混合信号半导体解决方案。罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，已获得70多家元器件制造商的官方授权，拥有海量停产元器件产品。与罗彻斯特电子的合作将为我们的客户提供巨大的价值，支持长寿命应用并为产品延长生命周期。”

—— Hieu Duong，Semtech 全球渠道销售高级总监

关于罗彻斯特电子

罗彻斯特电子是可持续供应海量元器件现货的渠道，已获得70多家元器件制造商的官方授权。

作为元器件制造商的现货代理商，罗彻斯特电子储存超过150亿片现货库存，覆盖20多万种产品型号，拥有海量停产元器件产品，同时覆盖众多未停产器件。

作为可针对停产元器件进行复产的许可制造商，至今罗彻斯特电子已复产20,000多种停产元器件，拥有超过120亿颗晶圆/裸片库存，并可提供70,000多种复产解决方案。

罗彻斯特电子可提供全面的生产服务，包括设计、晶圆加工、封装、测试、可靠性验证和IP存档服务，通过交钥匙的方式提供一站式解决方案，从而加快产品上市时间。

罗彻斯特电子是半导体全周期解决方案提供商，在产品种类，服务类型及复产解决方案等多个维度，享有业界美誉。

罗彻斯特电子的销售团队和授权分销商遍布全球。无论何时何地，我们竭诚为您服务，满足您的业务需求。欢迎随时与我们联系。

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关于Semtech

Semtech Corporation（纳斯达克股票代码：SMTC）是一家高性能半导体、物联网系统和云连接服务提供商，致力于提供高质量的技术解决方案，以建设一个更智能、更联通和更可持续的地球。我们的全球团队致力于帮助所有解决方案架构师和应用程序开发人员，为基础设施、工业和消费市场开发突破性产品。

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