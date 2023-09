Les membres du Conseil mondial de l'or s'engagent à améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement

COLORADO SPRINGS, Colorado--(BUSINESS WIRE)--Le Conseil mondial de l'or a annoncé aujourd'hui que ses membres, qui représentent la majorité des grandes industries minières aurifères mondiales, se sont engagés à améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement en or.

Les 33 membres du Conseil mondial de l'or qui exploitent des mines et produisent collectivement environ 1 300 tonnes d'or par an se sont engagés à publier, au moins une fois par an, le nom et la localisation de leurs partenaires en matière d'affinage, afin d'inclure toutes les opérations dont le revenu principal provient de la production aurifère.

Tous les membres se sont également engagés à rejoindre la plateforme Gold Bar Integrity (GBI) et à fournir à leurs partenaires d'affinage à titre confidentiel, des « données de base » sur l'or qu'ils ont produit. Cela garantit que l'or entre sur la plateforme Gold Bar Integrity « à la source », ce qui constitue une étape importante dans la numérisation de l'or tout au long de la chaîne d'approvisionnement. L'industrie aurifère disposera ainsi d'un solide registre vérifiable de l'or extrait de manière responsable, créant ainsi de grandes possibilités pour le développement de nouveaux produits et renforçant l'attrait de l'or en tant que classe d'actifs de confiance pour les investisseurs, les clients existants et les nouveaux clients.

David Tait, CEO du Conseil mondial de l'or, a signalé : « Je suis très heureux que nos membres se soient engagés à montrer la voie en matière de transparence. Améliorer la transparence dans la chaîne d'approvisionnement est une excellente chose pour les entreprises qui produisent, pour les communautés qui bénéficient d'emplois, de formations et de compétences, ainsi que pour les investisseurs et les consommateurs, qui peuvent être sûrs que leur or a été produit et commercialisé de manière responsable. Le secteur de l'extraction responsable de l'or peut être fier, à juste titre, de l'impact positif exercé sur les communautés et les pays où l'on extrait de l'or.

Ces mesures ont été prises pour inciter une plus grande transparence dans le commerce mondial de l'or. Tous les membres du Conseil mondial de l'or se sont engagés à respecter ces deux initiatives avec une période de mise en œuvre qui reste à définir. Le Conseil mondial de l'or encourage tous les extracteurs d'or responsables à s'engager à améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Conseil mondial de l'or

Nous sommes une organisation composée de membres qui défendent le rôle de l'or en tant qu'actif stratégique, pour façonner l'avenir d'une chaîne d'approvisionnement aurifère, responsable et accessible. Notre équipe d'experts s'efforce de faire comprendre les cas d'utilisation et les possibilités qu'offre l'or par le biais de recherches, d'analyses, de commentaires et d'informations fiables. Nous faisons progresser le secteur, en élaborant des politiques et en fixant des normes pour un marché de l'or perpétuel et durable.

