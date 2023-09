Rochester Electronics propose les solutions à signaux mixtes actifs et en fin de vie de Semtech

NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Rochester Electronics, LLC et Semtech Corporation ont uni leurs forces pour offrir à leurs clients une vaste gamme de solutions à signaux mixtes, ainsi qu’une assistance continue pour les composants actifs et en fin de vie (EOL). Cette collaboration vise à satisfaire les exigences des produits et des applications à longue durée de vie, conformément à l’engagement de Semtech à répondre aux besoins de sa clientèle dans le monde entier.

Semtech possède une riche histoire qui remonte à 1960, lorsque l’entreprise fabriquait des produits de haute fiabilité. Au fil du temps, elle a évolué pour devenir une entreprise multinationale innovante dans le domaine de la technologie, se spécialisant dans la fourniture de semi-conducteurs analogiques et à signaux mixtes distinctifs et révolutionnaires. En maintenant des normes de qualité exceptionnelles, Semtech continue d’assurer une qualité constante et garantit un niveau élevé de satisfaction client.

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde, offrant des composants 100 % autorisés, traçables, certifiés et garantis. Rochester met l’accent sur l’extension de la disponibilité des produits en fin de vie tout en offrant une assistance pour les produits encore actifs.

Lors de la première phase d’inventaire, Rochester a réceptionné 12 millions d’unités de produits Semtech, comprenant une large gamme de composants tels que des gestionnaires d’énergie, des drivers LED, des filtres, des dispositifs de protection TVS/ESD, des capteurs de proximité, des amplificateurs pour port d’E/S, ainsi que des émetteurs-récepteurs RF.

« Rochester se réjouit à l’idée de mettre à disposition la large gamme de solutions à signaux mixtes de Semtech. Cette initiative consolide la position de Rochester sur le marché en nous permettant de servir un large éventail de secteurs à l’échelle mondiale, et nous sommes impatients de continuer à développer nos liens avec nos clients à travers le monde. »

- Mark Gohr, directeur du développement des fournisseurs, Rochester Electronics, Amériques

« Nous sommes ravis de collaborer avec Rochester Electronics qui proposera désormais une sélection du portefeuille complet de solutions de semi-conducteurs à signaux mixtes de Semtech. Rochester Electronics est une entreprise leader de l’industrie en source continue de produits et de solutions de semi-conducteurs, elle est autorisée par plus de 70 fabricants de premier plan et propose une vaste gamme de semi-conducteurs en fin de vie (EOL). Ce partenariat avec Rochester apporte une valeur significative à nos clients en soutenant les applications à longue durée de vie et en prolongeant le cycle de vie de nos produits. »

- Hieu Duong, directeur principal du réseau mondial de vente, Semtech

À propos de Rochester Electronics

Rochester Electronics est la plus grande source continue de semi-conducteurs au monde et est autorisée à 100 % par plus de 70 grands fabricants de semi-conducteurs.

En tant que distributeur d’origine pour les stocks des fabricants, Rochester possède plus de 15 milliards de composants en stock, dont plus de 200 000 références, et propose les gammes de semi-conducteurs en fin de vie (EOL) et de semi-conducteurs actifs les plus étendues au monde.

En tant que fabricant de semi-conducteurs sous licence, Rochester a fabriqué plus de 20 000 types de composants. Avec plus de 12 milliards de dies en stock, Rochester a la capacité de fabriquer plus de 70 000 types de composants. Rochester propose une gamme complète de services de fabrication incluant la conception, le traitement des wafers, l’assemblage, le test, la fiabilisation et l’archivage IP, l’entreprise fournit des solutions uniques jusqu’à la fabrication clé en main complète, permettant ainsi une mise sur le marché plus rapide.

Rochester est la solution pour le cycle de vie des semi-conducteurs. Aucune autre entreprise n’est comparable quant à l’étendue de la sélection de produits, des services à valeur ajoutée et des solutions de fabrication de Rochester.

Grâce à un personnel de vente directe et d’assistance présent sur tous les principaux marchés, ainsi qu’un réseau de partenaires régionaux et mondiaux agréés, nous avons pour objectif de répondre à vos besoins par téléphone ou sur nos plateformes de commerce électronique, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.rocelec.fr

À propos de Semtech

Semtech Corporation (Nasdaq : SMTC) est un prestataire de semi-conducteurs haute performance, de systèmes liés à l’Internet des objets (IoT), et de services de connectivité dans le cloud, son objectif est de fournir des solutions technologiques de premier ordre dans le but de créer un monde plus intelligent, interconnecté et durable. Ses équipes à travers le monde ont pour mission d’habiliter les concepteurs de solutions et les développeurs d’applications à mettre au point des produits innovants destinés aux secteurs de l’infrastructure, de l’industrie et de la consommation.

Pour en savoir plus sur la technologie Semtech, rendez-vous sur Semtech.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter.

