羅徹斯特電子攜手Semtech為客戶提供混合信號解決方案

美國馬薩諸塞州紐伯裏波特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 羅徹斯特電子與Semtech攜手合作，為客戶提供廣泛的混合信號解決方案，這些產品不僅包括停產元器件，還有部分當前仍在量產期。羅徹斯特電子致力於持續供應關鍵半導體器件，通過為客戶提供可靠的半導體元器件，滿足客戶對Semtech產品的長期需求。

Semtech作為高可靠性產品的提供商，其悠久的歷史可追溯至1960年，現已發展成為壹家提供差異化、顛覆性的模擬和混合信號半導體的技術創新型跨國企業。通過堅持卓越的質量標準，Semtech始終如壹地為客戶提供價值和滿意度。

羅徹斯特電子是可持續供應海量元器件現貨的渠道，所銷售的產品100% 原廠授權，可追溯，有認證，有保障。羅徹斯特電子致力於為停產元器件延長市場壽命，同時為眾多未停產器件提供供貨支持。

在羅徹斯特電子的現貨庫存中，已到貨1200萬片Semtech產品，包括各種電源管理器件、LED驅動器、濾波器、TVS/ESD保護器件、距離傳感器、I/O端口擴展器和RF收發器。

“ 羅徹斯特電子很榮幸有機會與Semtech攜手合作，提供廣泛的混合信號解決方案。這類產品擴充了我們的產品組合，使我們能夠為更多的全球客戶提供服務，從而鞏固了羅徹斯特電子在供應鏈中的位置，我們期待著雙方在今後的發展道路上攜手並進，以及拓展更多客戶關系。”

—— Mark Gohr，羅徹斯特電子 美洲供應商開發總監

“ 我們很高興與羅徹斯特電子合作，羅徹斯特電子將為客戶提供Semtech全面的混合信號半導體解決方案。羅徹斯特電子是可持續供應海量元器件現貨的渠道，已獲得70多家元器件制造商的官方授權，擁有海量停產元器件產品。與羅徹斯特電子的合作將為我們的客戶提供巨大的價值，支持長壽命應用並為產品延長生命周期。”

—— Hieu Duong，Semtech 全球渠道銷售高級總監

關於羅徹斯特電子

羅徹斯特電子是可持續供應海量元器件現貨的渠道，已獲得70多家元器件制造商的官方授權。

作為元器件制造商的現貨代理商，羅徹斯特電子儲存超過150億片現貨庫存，覆蓋20多萬種產品型號，擁有海量停產元器件產品，同時覆蓋眾多未停產器件。

作為可針對停產元器件進行復產的許可制造商，至今羅徹斯特電子已復產20,000多種停產元器件，擁有超過120億顆晶圓/裸片庫存，並可提供70,000多種復產解決方案。

羅徹斯特電子可提供全面的生產服務，包括設計、晶圓加工、封裝、測試、可靠性驗證和IP存檔服務，通過交鑰匙的方式提供壹站式解決方案，從而加快產品上市時間。

羅徹斯特電子是半導體全周期解決方案提供商，在產品種類，服務類型及復產解決方案等多個維度，享有業界美譽。

羅徹斯特電子的銷售團隊和授權分銷商遍布全球。無論何時何地，我們竭誠為您服務，滿足您的業務需求。歡迎隨時與我們聯系。

更多資訊，請訪問www.rocelec.cn

關於Semtech

Semtech Corporation（納斯達克股票代碼：SMTC）是壹家高性能半導體、物聯網系統和雲連接服務提供商，致力於提供高質量的技術解決方案，以建設壹個更智能、更聯通和更可持續的地球。我們的全球團隊致力於幫助所有解決方案架構師和應用程序開發人員，為基礎設施、工業和消費市場開發突破性產品。

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