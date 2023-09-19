Swift和Wise聯手擴大全球跨境支付選擇

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Swift和Wise宣布一項革命性的合作計劃。這項計畫能為金融機構及其客戶提供更多跨境支付選擇，讓透過Swift送出的款項經由Wise安全無縫地完成付款，並享有端到端的透明性。

尋思創新服務的金融機構如今能夠透過Wise最新的通訊服務 (Correspondent Services)，直接將Swift付款訊息傳送到Wise為銀行和重點企業提供的基礎架構解決方案—Wise Platform。客戶能因此兼享Wise迅捷便利的服務及Swift廣大的覆蓋面，又無需對系統進行任何重大變更。

Wise Platform將利用Swift的先進功能來增強其服務，如雲端和API連接、預先校驗支付服務；並讓銀行繼續享有Swift GPI的所有代表性功能，包括追蹤付款狀態。Wise平台將不時更新付款狀態，確保兩個網路的端到端可見性。

在多倫多Sibos年會上正式對外宣布的這份合作關係不過是日後更多合作的開始。隨著金融生態系統的創新和碎片化日增，新的資金流動方式不斷問世，同時有越來越多的消費者要求更多的選擇，這份合作正視這種現況做出回應。它反映出新的合作模式不僅要提供多樣選擇，還必須確保安全、可靠和包容性連接。它的速度、透明性、成本及跨境交易准入特性再再符合20大工業國 (G20) 和聯合國永續發展目標。

Wise Platform 董事總經理Steve Naudé說：

「我們知道銀行在提升跨國支付功能時遭逢挑戰，包括通常被要求加入與既有基礎架構不相容的技術。我們同步採用既有支付架構和利用Wise全球網的優化支付，幫助銀行輕鬆完成創新。我們的網路結合Swift廣大的覆蓋面和可追踪性，使跨國支付更加便易、迅捷，並為銀行撙節成本，無需添置重大技術。」

Wise的全球支付網可讓客戶在不到20秒的時間內即時完成57%以上的跨境支付、在一個小時內完成90%以上的跨境支付。運用Wise平台的通訊服務解決方案，金融機構只要進行一項簡單的組態變更，就可以讓客戶立即享用迅捷、實惠和更方便的跨國支付。

Swift策略長Thierry Chilosi說：

「Swift打造的基礎架構連通世界，深受信賴，是許多人每日不可或缺的工具。我們與Wise的合作證實，金融業在進行創新、改善跨境支付並為全球客戶增加選擇時，絕對可以依賴Swift。我們全體正努力實現20大工業國的跨境支付目標，並在逐日碎片化的世界中實現無縫、高效和安全的價值流動。這類合作在其間的重要性不言自明。」

Swift的一流基礎架構可跨地域、網路和技術無縫協調運作、又中立支援法定貨幣或數位貨幣。它支援多種永續性的全球金融系統，可安全地互連位於200多個國家和地區的11,500多所機構，在大約每三天的時間內轉移相當於世界生產總值的金額。Swift高度重視創新，不斷以先進功能提高跨境體驗的標準，消彌扞格、提高速度，並增加安全性和透明度。

關於 Wise Platform

大型公司和銀行仰仗Wise Platform 是一家全球科技公司，致力於打造全球最佳的資金轉移方式。在過去十年中，Wise 建立了一個全新的跨境支付網絡，未來將為世界各地的每個人實現無國界的資金流通。

大型公司和銀行仰仗Wise平台，得以利用Wise的技術，在既有的基礎架構中加入跨國傳送、接收和管理金錢的最佳辦法。Wise平台為全球70多個合作夥伴提供金融基礎架構，其中不乏世界頂級規模、信譽卓著的銀行、新興銀行和商業工具提供者如Bank Mandiri、IndusInd、Monzo、Google Pay和Brex。

關於Swift

Swift是一家由全球會員共有的合作組織，也是安全金融資訊服務的世界領先供應商。我們為所屬社群提供通訊平台和傳訊標準，以及可便利存取、整合、識別、分析和法規遵從的產品和服務。

我們的通訊平台、產品和服務連接全球200多個國家和地區的11,500多所銀行及證券機構、市場基礎設施和企業客戶。Swift不代客戶保管資金或管理帳戶，我們致力幫助全球用戶社群進行安全通訊，以可靠的方式交換標準化的金融資訊，進而輔助全球性和地方性的金融流動以及世界各地的貿易和商務。

總部位於比利時的Swift憑藉國際治理和監督加強合作架構的中立性和全球性。Swift的據點遍布全球各地，確保該公司能在世界所有主要金融中心積極開展業務。

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