FinFactor verwerft beheerd vermogen en klanten dankzij de oplossing voor investeringsbeheer van Objectway

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Objectway, wereldwijd een Top100 FinTech-provider van as-a-service software en van services voor banken en vermogensbeheerders, sloot een partnerschap met FinFactor om het investeringsbedrijf te ondersteunen om meer handelsactiviteiten efficiënter te beheren, en op die manier ook de groei van hun klantenbestand te versnellen.

FinFactor is een onafhankelijke vermogensbeheerder die een groot aantal financiële services aanbiedt via een aantal geselecteerde bewaarnemende banken, waarbij een opmerkelijk gepersonaliseerde aanpak, een transparant en aangepast adviesmodel en een gedigitaliseerd investeringsproces worden toegepast.

Het partnerschap met Objectway heeft FinFactor in staat gesteld om hun orderworkflowbeheer directer en naadloos te maken, waarbij klantenportefeuilles worden opgesplitst per vermogenstypes in meerdere bewaarders, dit om geautomatiseerde herbalancering van de maandelijkse portefeuille tot stand te brengen en om advies over de geconsolideerde portefeuilles op klantniveau te genereren, wat op die manier ook gepersonaliseerde rapportering bevordert.

De oplossing van Objectway heeft ook continue conformiteit verzekerd dankzij geautomatiseerde pre- en post-trade controles, en door specifieke beperkingen toe te passen op basis van de voorkeuren van een klant wanneer nieuwe inversteringsvoorstellen worden gegenereerd. Verder zorgde een compleet dashboard voor een geconsolideerd zicht op en constante bewaking van de conformiteit van portefeuilles op klantniveau.

“Gepersonaliseerd portefeuillebeheer is onze belangrijkste taak. Als onafhankelijk investeringsbedrijf streven we ernaar om onze klanten echt transparante en gepersonaliseerde advies- en discretionaire services aan te bieden. Hiertoe vertrouwden we op Objectway, gezien we een zelfde ingesteldheid delen en we hun capaciteiten apprecieerden om constant en steeds meer onze bedrijfsgroei door de jaren heen te steunen.” zegt Philippe Mahieu, Managing Partner bij FinFactor.

“Het aantal klanten van FinFactor is verdubbeld en ook hun beheerd vermogen is de voorbije jaren gestegen. We hebben hen in staat gesteld om hun activiteiten op schaal te brengen terwijl hun kosten verminderden door grote volumes met orders automatisch af te handelen via directe verwerking, die de evolutie en uitbreiding van hun businessmodel volledig ondersteunt, en waarbij onze oplossing wordt aangepast volgens hun ecosysteem van klanten, bewaarders en beheersvereisten,” aldus Kurt Vanhee, algemeen directeur Continentaal Europa en Noord-Amerika bij Objectway.

