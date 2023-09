Huawei et l'Ocean Research and Conservation Association (ORCA) participent à la conservation de la vie marine en Irlande

On September 14, 2023, Huawei and the Ireland Ocean Research and Conservation Association (ORCA) jointly released the latest research on the marine life conservation in Ireland. (Photo: Huawei)

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--L'Ocean Research and Conservation Association (ORCA) d'Irlande et Huawei Ireland ont présenté les dernières conclusions de leur étude conjointe qui porte sur le projet Smart Whale Sound œuvrant à la conservation de la vie marine en Irlande. L'annonce a eu lieu lors du sommet OceanTech qui s’est tenu au château de Baltimore en Irlande.

L'étude conjointe a révélé que les couloirs de navigation dans les eaux de la mer Celtique sont à l'origine d'une pollution sonore importante pour le milieu marin environnant. Des recherches antérieures indiquent que le bruit en provenance des océans peut affecter de nombreuses espèces marines, notamment les phoques, les poissons et même les calamars, et qu'il peut engendrer une menace pour la survie des baleines.

Jusqu'à présent, le système de détection multi-espèces en temps réel a eu un impact positif réel sur la conservation marine. Grâce à une nouvelle fonctionnalité de collecte de données acoustiques, le système peut envoyer des notifications en temps réel aux navires situés dans les zones où se trouvent des baleines. Le système pourrait contribuer à la planification d'infrastructures marines essentielles, telles que les installations d'énergie renouvelable en mer, afin de minimiser l'impact du bruit sur la vie marine pendant la phase de construction.

Emer Keaveney, cofondatrice et directrice générale d'ORCA Ireland, déclare :

« Le bruit généré dans les océans par les activités humaines telles que le transport maritime peut avoir de graves effets néfastes sur la vie marine, notamment sur les baleines et les dauphins. Le bruit des navires, notamment le faible ronflement d'un porte-conteneurs, peut masquer le chant des baleines, affecter la communication entre les animaux et diverses étapes clés du cycle biologique, telles que la coordination de l'alimentation, ou les forcer à quitter un habitat important. »

« Les dernières avancées technologiques nous offrent de plus en plus de possibilités d'utiliser ces innovations pour améliorer notre compréhension du monde naturel et mieux le protéger. Pour ce faire, nous utilisons ModelArts (plateforme de développement IA) et les produits de stockage cloud de Huawei en conjonction avec les capacités d'apprentissage automatique pour permettre la surveillance automatisée de la faune et de la flore. »

Luis Neves, PDG de la Global Enabling Sustainability Initiative, commente :

« Capter le son dans les océans et l'analyser à l'aide de l'intelligence artificielle et du big data peut s'avérer crucial pour nous aider à approfondir notre compréhension de l'écologie marine et de ses interactions complexes avec diverses menaces. Le projet encourage non seulement un engagement plus large du public, mais renforce également l'efficacité des efforts de conservation marine, contribuant finalement à améliorer la survie et la santé des espèces marines. »

« GeSI se félicite que son membre Huawei joue un rôle de premier plan en utilisant son innovation et ses modèles sophistiqués d'IA/Deep Learning pour détecter et identifier automatiquement les espèces de cétacés et ainsi soutenir la préservation des dauphins et des baleines. »

Luke McDonnell, responsable des relations publiques de Huawei Irland, déclare :

« Huawei estime que personne ne devrait être laissé pour compte dans le monde numérique et nous nous sommes donnés pour mission de placer l'inclusion numérique au cœur de nos activités. En plus de contribuer à la protection de l'environnement, nous sommes convaincus que la technologie numérique jouera également un rôle clé dans de nombreux autres domaines. Les technologies numériques telles que l'IA, le cloud et la 5G seront rapidement intégrées et largement appliquées dans différentes industries. Cela aidera à la transformation numérique et au développement socio-économique durable, et apportera une valeur réelle à la société humaine. »

Débutant en mars 2021, le projet Smart Whale Sounds, un partenariat entre ORCA Ireland et Rainforest Connection (RFCx), soutenu par Huawei Ireland dans le cadre de l’initiative TECH4ALL, est le premier projet de recherche bioacoustique marine en temps réel d'Irlande. Une analyse préliminaire suggère que la côte sud de l'Irlande est un « point chaud » pour les cétacés (baleines, dauphins et marsouins). Les cétacés représentent près de la moitié de tous les animaux vivant à l'intérieur des frontières maritimes et terrestres irlandaises. À l'échelle mondiale, les mammifères marins représentent un tiers des animaux de la planète.

