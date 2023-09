Healthfirst y One Hundred Black Men of New York anuncian una asociación para promover la equidad en la salud y la capacitación económica

Healthfirst and One Hundred Black Men of New York have joined forces to develop leaders, create opportunities for economic empowerment, promote social justice, and help close health equity gaps. To celebrate their collaboration the organizations announced the Healthfirst Education & Leadership Program Scholarship, which awarded five students financial assistance for college tuition and ancillary needs. (Photo: Business Wire)

Healthfirst and One Hundred Black Men of New York have joined forces to develop leaders, create opportunities for economic empowerment, promote social justice, and help close health equity gaps. To celebrate their collaboration the organizations announced the Healthfirst Education & Leadership Program Scholarship, which awarded five students financial assistance for college tuition and ancillary needs.

Healthfirst and One Hundred Black Men of New York have joined forces to develop leaders, create opportunities for economic empowerment, promote social justice, and help close health equity gaps. To celebrate their collaboration the organizations announced the Healthfirst Education & Leadership Program Scholarship, which awarded five students financial assistance for college tuition and ancillary needs.

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Healthfirst y One Hundred Black Men of New York han unido sus fuerzas para formar líderes, crear oportunidades de capacitación económica, promover la justicia social y ayudar a cerrar las brechas de equidad en la salud. La colaboración ayudará a los jóvenes a adquirir competencias y encontrar trayectorias profesionales que les permitan ser embajadores de un acceso más equitativo a la educación en salud y la atención preventiva.

Para celebrar su colaboración, las organizaciones anunciaron la Beca del Programa de Educación y Liderazgo de Healthfirst, que concedió a cinco estudiantes ayuda financiera para la matrícula universitaria y necesidades auxiliares. Los líderes de Healthfirst y de One Hundred Black Men of New York ofrecieron recientemente una recepción en honor de los becarios, seleccionados por su excelente desempeño académico y su compromiso con la excelencia.

Los cinco becarios de Healthfirst son:

Navardo Butler, Clark Atlanta University

Lamine Kone, University at Buffalo

Clirian Nuñez, University of Fort Lauderdale

Nicholas Paul, Adelphi University

Nicholas Scantlebury, Boston University

“Las oportunidades sociales y económicas ayudan a las comunidades a llevar una vida más larga y saludable”, expresó Miguel Centeno, vicepresidente de Participación Comunitaria de Healthfirst. “Healthfirst está entusiasmado con nuestro trabajo con One Hundred Black Men of New York y honrado de tener la oportunidad de tener un impacto para los cinco becarios premiados”.

“Gracias, Healthfirst, por creer en el poder de la tutoría a una edad temprana”, expresó el presidente de One Hundred Black Men, Aldrin Enis. “Junto con Healthfirst, compartimos la misma misión de empoderar a los jóvenes para lograr mejores resultados de salud para las comunidades más vulnerables. El conocimiento es poder”.

Este otoño, Healthfirst y One Hundred Black Men of New York organizarán conjuntamente actos que promuevan la salud y el bienestar. Las actividades se centrarán en la educación sobre la salud y el bienestar, especialmente en torno a la importancia de las pruebas de detección de problemas de salud, como el cáncer de próstata, la diabetes y la salud materna, que afectan de manera desproporcionada a la comunidad negra. Además de centrarse en la importancia del cuidado preventivo de la salud, Healthfirst y One Hundred Black Men of New York organizarán asambleas municipales educativas para informar a las comunidades sobre los recientes cambios federales en las revisiones de elegibilidad para los afiliados a Medicaid, Child Health Plus, Plan Esencial, Medicaid Advantage Plus, plan Medicare Advantage para personas doblemente elegibles y de Atención Administrada a Largo Plazo. Una vez finalizada la emergencia de salud pública, las personas inscritas en estos planes deben renovar su cobertura antes de la fecha límite de renovación, que varía de un miembro a otro. Los miembros de Healthfirst interesados en renovar su cobertura o que deseen saber más sobre su fecha límite de renovación y las acciones necesarias pueden visitar healthfirst.org/renew.

Acerca de Healthfirst

Healthfirst, una de las mayores compañías de seguros médicos sin fines de lucro de Nueva York, se ha ganado la confianza de más de 1,8 millones de afiliados al garantizar el acceso a un cuidado de la salud asequible y de alta calidad. Patrocinada por los principales sistemas hospitalarios del sur del estado de Nueva York, la ventaja única de Healthfirst radica en su misión de poner a los miembros en primer lugar, colaborando estrechamente con su amplia red de proveedores en objetivos compartidos. Healthfirst también es pionera del modelo de atención basado en el valor, ahora reconocido como una mejor práctica nacional. Durante 30 años, Healthfirst ha trabajado con su red de sistemas hospitalarios, proveedores de la comunidad y socios para mejorar los resultados de salud y promover la equidad en la salud a través de un mejor acceso a la atención, especialmente en comunidades desatendidas afectadas de forma negativa por enfermedades, disparidades de salud y barreras socioeconómicas para una salud óptima. Healthfirst se ha forjado una reputación en la comunidad por sus productos y servicios de la máxima calidad en los que pueden confiar los habitantes de Nueva York. Ofrece productos líderes en el mercado que se adaptan a todas las etapas de la vida, incluidos planes de Medicaid, planes Medicare Advantage, planes de Atención Administrada a Largo Plazo, planes de salud calificados, planes Esencial y planes individuales y para grupos pequeños. Healthfirst atiende a miembros en la ciudad de Nueva York y en Long Island, así como en los condados de Westchester, Rockland, Sullivan y Orange. Para obtener más información sobre Healthfirst, visite healthfirst.org.

Acerca de One Hundred Black Men of New York

One Hundred Black Men of New York se fundó en 1963 como una organización sin fines de lucro de líderes con ideas afines que se reunían para defender la mejora de las condiciones de sus comunidades. En la actualidad, aprovecha el talento colectivo, las capacidades y la energía de sus miembros y socios corporativos para el desarrollo intelectual de la juventud y el empoderamiento económico de la comunidad negra sobre la base de los siguientes preceptos: respeto a la familia, espiritualidad, justicia e integridad. Para obtener más información sobre OHBM y sus iniciativas, incluida su gala anual, visite www.ohbm.org y https://dayoftheonehundred.org/.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.