随着项目进入第四步，美国国防部授予Forescout新的“Comply-to-Connect”合同

加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Forescout是全球网络安全领域的领导者，也是美国国防部（U.S. Department of Defense）网络安全解决方案的关键提供商。该公司今天宣布，在非常成功的“Comply-to-Connect”（C2C）计划进入第四年之际，它与国防部签订了一份新的合同。该计划的下一阶段将是配置交付的能力，以在整个国防部信息网络（DoDIN）企业中实施零信任访问原则，并使国防部更接近国防部零信任战略中规定的目标。

正如国防信息系统局（DISA）C2C项目管理办公室（PMO）所倡导的，新合同还为C2C平台提供了额外的能力，彻底改变了运营技术网络的安全性，并可将风险管理和决策集制定成到现有的C2C平台中。签订该合同进一步使国防部能够将NIST零信任原则应用于整个企业的数百万台设备中。利用Forescout的C2C能力，零信任原则的实施已经在陆军的一些领域完成，这是通过Fort Gordon校舍教导的一项倡议完成的，并在国防采办大学（Defense Acquisition University）中引用。

随着该计划的前三个步骤（可见性、合规性评估和自动补救）的顺利进行，管理员现在可以使用Forescout的协调功能来管理策略执行点，以在单个用户/设备/访问请求的基础上创建所需的效果。此外，Forescout的持续监控功能正在发挥作用，以确保互联设备不会因文件损坏、简单的管理错误或恶意对抗行为而不合规，所有这些每天都会在DoDIN中发生。

C2C是世界上最大的政府网络安全举措之一，可提供企业规模的网络运营风险管理能力。该计划已进入第四年，自动控制对DoDIN的访问以及在DoDIN内部的访问，确保每个网络用户都能获得完成任务所需的访问权限，而不会使其他用户面临可能影响其完成任务能力的威胁。

Forescout首席执行官Barry Mainz表示：“我们很自豪能够再次得到这么多组织的信任，确保其运营核心——连接一切的网络——保持安全。每个DoDIN用户都应能够对其网络的安全性充满信心，并且该网络应该准备就绪，以便他们完成任务。这就是我们通过C2C提供的内容。”

如今，Forescout平台为国防部的C2C安全框架提供了全面的功能，为DISA的零信任计划关键的第一支柱Thunderdome提供支持。这包括：

基于网络的资产发现和分类，包括一组数量日渐增多的无法操作代理的“非托管”资产（C2C步骤1和2）

与身份、凭证和访问管理（ICAM）等其他企业解决方案集成；安全信息事件管理（SIEM）；和漏洞评估产品，以自动遵守网络安全态势，并为每个连接资产建立信任（C2C步骤3）

协调整个基础设施中的策略实施点，以实施网络访问控制和资产分割，并完成对网络态势的态势感知（C2C步骤4和5）

Mainz补充道：“我们期待着将基于云的高级威胁分析工具引入C2C计划的功能组合，并为国防部的零信任之旅增添更多价值。我们真的是刚刚开始在国防部内部释放我们平台的力量。最好的还在后头。”

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关于Forescout

Forescout Technologies, Inc.是全球网络安全领域的领导者，可持续识别、保护并帮助确保所有托管和非托管连接网络资产（IT、IoT、IoMT和OT）的合规性。20多年来，财富100强组织和政府机构一直相信Forescout能够大规模提供与供应商无关的自动化网络安全管理服务。Forescout®平台提供了网络安全、风险和暴露情况管理以及经扩展的检测响应等全面功能。通过生态系统合作伙伴实现无缝的上下文共享和工作流协调，使客户能够更有效地管理网络风险并减轻威胁。www.forescout.com

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