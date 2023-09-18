華為與愛爾蘭海洋研究與保護協會共同促進海洋生物保護

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 愛爾蘭海洋研究與保護協會（ORCA）和華為愛爾蘭在愛爾蘭海洋技術峰會上共同發布了「智慧鯨歌」專案關於愛爾蘭海洋生物保護的最新研究結論。該峰會在愛爾蘭巴爾的摩城堡舉行。

該研究發現，愛爾蘭南部凱爾特海水域的航道給周邊的海洋環境造成了嚴重的噪音污染。之前有研究顯示，海洋噪音會影響海豹、魚類、魷魚等多種海洋生物，並且可能會威脅到鯨魚的生存。

到目前為止，多物種即時探測系統已顯示出對海洋保護產生的切實積極影響，借助新的聲學資料採集系統，能夠向鯨魚出沒區域的船舶提供即時通知。該系統將有望助力規劃關鍵海洋基礎設施（如海上可再生能源設施），以盡量減少施工階段噪音對海洋生物的影響。

愛爾蘭ORCA共同創辦人兼執行董事Emer Keaveney表示：

「航運等人類活動在海洋中產生的噪音會對鯨魚和海豚等海洋生物造成嚴重的有害影響。貨櫃船低沉的嗡嗡聲等船舶噪音可能會掩蓋鯨魚的叫聲，影響動物的交流和重要的生活史（如協同餵哺），或將動物驅逐出重要的棲息地。」

「最新科技進步為我們提供了越來越多的機會，讓我們可以利用這些創新增進我們對自然世界的瞭解，更好地保護自然。為了實現這一目標，我們正在使用華為的ModelArts人工智慧平台和雲端儲存產品，利用機器學習能力實現對野生動物的自動監測，更好地保護海洋。」

全球永續賦能倡議組織（GeSI）執行長Luis Neves表示：

「在海洋中捕捉聲音，利用人工智慧和巨量資料進行分析，可以幫助我們進一步了解海洋生態及其與各種複雜關係，這一點至關重要。該專案不僅促進了更廣泛的公眾參與，還加強了海洋保護工作的效果，最終有助於提升海洋生物的生存和健康。」

「我們為GeSI成員華為發揮的領導作用感到自豪，華為利用其創新和先進的人工智慧/深度學習模型，自動檢測和識別鯨類物種，助力海豚和鯨魚保護。」

華為愛爾蘭公共關係主管Luke McDonnell表示：

「華為堅信不應讓任何一個人在數位世界掉隊，我們以實現數位包容為使命和工作中心。我們也深信，數位技術不僅能在環境保護方面做出貢獻，人工智慧、雲端、5G等數位技術的加速融合將深入各行各業，助力數位轉型和社會經濟的永續發展，為人類社會帶來實實在在的價值。」

自2021年3月開始的由愛爾蘭ORCA與Rainforest Connection (RFCx）雨林保護組織合作開展的「智慧鯨歌」是愛爾蘭首個即時海洋生物聲學研究專案，華為愛爾蘭透過其TECH4ALL數位包容倡議為該專案提供支援。初步分析表明，愛爾蘭南部海域是鯨豚類動物（鯨魚、海豚和鼠海豚）的「勝地」。鯨豚類動物幾乎佔愛爾蘭海洋和陸地邊界內所有動物的一半。在世界範圍內，海洋哺乳動物佔地球上動物的三分之一。

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