AGC Biologics offre la consegna garantita di almeno 1e11 TU di materiale LVV in nove mesi

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--AGC Biologics, un’azienda del settore biofarmaceutico leader nello sviluppo e produzione su contratto (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization), ha oggi annunciato un'espansione al vettore Lentivirale (LVV) del proprio programma AGCellerate progettato per fornire materiale GMP per gli studi clinici seguendo una timeline molto rapida. L'offerta di AGCellerate LVV garantisce alle aziende sviluppatrici ben 1e11 total Transduction Units (TU) di materiale LVV in nove mesi.

“Questa prossima fase di AGCellerate è progettata per rendere più facile la vita delle aziende sviluppatrici di terapie cellulari e genetiche, specialmente per quelle aziende che si occupano di terapie per malattie rare, grazie al nostro impegno per una consegna garantita di LVV Titers in tempo record così da avere un impatto positivo sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie", ha affermato Luca Alberici, General Manager di AGC Biologics di Milano. "AGC Biologics già dispone sul mercato di un LVV approvato a livello commerciale e ha completato le campagne PPQ per altri cinque progetti di LVV. Usando i processi testati della nostra piattaforma, AGCellerate fornisce supporto in ambito LLV per le aziende che cercano del materiale di qualità seguendo timeline con tempi stretti".

L'offerta di AGCellerate LVV è supportata da AGC Biologics e la sua ProntoLVV™ Platform, che offre un processo standardizzato per lo sviluppo su larga scala e per la produzione dei vettori virali. La piattaforma in questione è qualificata in toto dalle più importanti entità di regolamentazione ed è stato creato da scienziati di AGC con ben 30 anni di esperienza presso il Cell and Gene Center of Excellence di Milano.

La piattaforma ProntoLVV dispone di servizi end-to-end per i vettori, che includono plasmidi in pronta consegna, protocolli standardizzati per la produzione e purificazione, "Adhesion and Suspension GMP cell lines" pronte all'uso e di alta qualità, modelli pre-qualificati per lo scale-down, analitiche e dati in-house e varie capacità per servizi di rifinitura.

Il programma AGCellerate di AGC offre supporto per gli anticorpi monoclonali (mAbs), materiale LLV, plasmidi DNA (pDNA) e vettori virali adeno-associati (AAV). L'azienda ha annunciato il proprio AGCellerate mAb Program a giugno e pianifica di svelare i propri programmi AAV e pDNA nel prossimo futuro.

Per avere maggiori informazioni su AGCellerate e per saperne di più su come accelerare i vostri progetti clinici, potete visitare il sito www.agcbio.com/capabilities/agcellerate-dna-to-ind-drug-substance-cdmo-services.

Informazioni su AGC Biologics

AGC Biologics è un’azienda del settore biofarmaceutico leader nello sviluppo e produzione su contratto (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization), con un forte impegno nell'offrire servizi di alta qualità, collaborando sempre fianco a fianco con clienti e partner. Offriamo servizi avanzati di sviluppo e produzione di proteine terapeutiche di origine proveniente da microbi e mammiferi, DNA di plasmidi (pDNA), RNA messaggero (mRNA), vettori virali e cellule modificate geneticamente. Il nostro network opera in tutto il mondo, dagli Stati Uniti fino all’Europa e all’Asia, con sedi conformi alle linee guida cGMP a Seattle, nello Stato di Washington; Boulder e Longmont, nello Stato del Colorado; Copenhagen, in Danimarca; Heidelberg, in Germania; Milano, in Italia; e Chiba, in Giappone. Al momento lavorano oltre 2.500 dipendenti in tutto il mondo per l'azienda. Il nostro impegno per l'innovazione promuove la creatività tecnica necessaria per risolvere i problemi più complessi dei nostri clienti, compresa la specializzazione in malattie rare e progetti fast-track. AGC Biologics si rivela essere un partner eccellente per tutti i nostri clienti. Per saperne di più potete visitare il sito www.agcbio.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.