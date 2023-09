Décarbonation du raffinage : TotalEnergies lance un appel d’offres pour la fourniture de 500.000 tonnes par an d’hydrogène vert

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Dans le cadre de la décarbonation de ses raffineries européennes, TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) lance un appel d’offres pour la fourniture de 500 000 tonnes par an d’hydrogène vert. L’hydrogène vert permettrait d’éviter l’émission d’environ 5 millions de tonnes de CO 2 par an de ses raffineries européennes à horizon 2030.

La Compagnie compte 6 raffineries en Europe : Anvers (Belgique), Leuna (Allemagne), Zeeland (Pays-Bas), Normandie, Donges, Feyzin (France) et 2 bioraffineries à La Mède et Grandpuits (France), toutes consommatrices d’hydrogène. TotalEnergies souhaite remplacer 500 000 tonnes de cet hydrogène consommé par ses raffineries par de l’hydrogène vert issu d’énergies renouvelables d’ici 2030. C’est un projet majeur qui contribuera à atteindre l’objectif de TotalEnergies de réduire de 40% ses émissions nettes de gaz à effet de serre liées directement à ses opérations Oil & Gas (Scope 1+2) en 2030 par rapport à 2015.

« Cet appel d’offres massif s'inscrit dans l’objectif de TotalEnergies de décarboner la totalité de l'hydrogène consommé dans ses raffineries européennes d'ici 2030. Aux côtés des projets déjà identifiés de production d’hydrogène vert et bas carbone auxquels la Compagnie s’est associée à La Mède, Grandpuits, Leuna et Normandie, nous faisons appel aux producteurs tiers pour nous fournir l’hydrogène vert dont nous avons besoin et accélérer la décarbonation de nos opérations. Nous espérons ainsi bénéficier des solutions les plus compétitives développées par divers fournisseurs dans le monde en leur offrant la possibilité d’avoir accès à des contrats moyen et long terme avec TotalEnergies », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.

TotalEnergies et la décarbonation des raffineries européennes

TotalEnergies s’engage à réduire son empreinte carbone liée à la production, la transformation et la fourniture d’énergie à ses clients. L’un des leviers identifiés par la Compagnie est la décarbonation de ses raffineries européennes grâce à l’utilisation d’hydrogène vert ou bas carbone qui devrait lui permettre de réduire ses émissions de CO 2 d’environ cinq millions de tonnes par an à l’horizon 2030. Cet appel d’offres s’ajoute aux projets déjà annoncés :

à La Mède : Le projet Masshylia, en partenariat avec Engie, qui vise à produire de l’hydrogène vert pour les besoins de la bioraffinerie, est en cours.

Le projet Masshylia, en partenariat avec Engie, qui vise à produire de l’hydrogène vert pour les besoins de la bioraffinerie, est en cours. à Grandpuits : TotalEnergies et Air Liquide ont signé en novembre 2022 un accord de partenariat pour construire un système innovant et circulaire afin de produire 20 000 tonnes par an d'’hydrogène en partie renouvelable grâce au recyclage du biogaz résiduel issu de la bioraffinerie.

TotalEnergies et Air Liquide ont signé en novembre 2022 un accord de partenariat pour construire un système innovant et circulaire afin de produire 20 000 tonnes par an d'’hydrogène en partie renouvelable grâce au recyclage du biogaz résiduel issu de la bioraffinerie. à Leuna : TotalEnergies et VNG, société allemande de distribution de gaz naturel, ont signé en juin 2023 un accord pour le futur approvisionnement en hydrogène vert de la raffinerie de Leuna.

TotalEnergies et VNG, société allemande de distribution de gaz naturel, ont signé en juin 2023 un accord pour le futur approvisionnement en hydrogène vert de la raffinerie de Leuna. à Normandie : TotalEnergies et Air Liquide ont signé un accord en septembre 2023 pour le futur approvisionnement pouvant aller jusqu’à 15 000 tonnes en hydrogène vert et bas carbone de la plateforme de TotalEnergies en Normandie.

***

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

@TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies TotalEnergies

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).