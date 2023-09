Rio Tinto IOC fait un don de 4 millions de dollars au Cégep de Sept-Îles pour un nouveau pavillon

SEPT-ÎLES, Canada--(BUSINESS WIRE)--La Compagnie minière IOC a annoncé un don majeur de 4 millions de dollars canadiens sur deux ans au Cégep de Sept-Îles pour la construction de son nouveau pavillon consacré à la formation, à la recherche et à l’innovation dans les secteurs ferroviaire, de la maintenance industrielle et de l’intelligence énergétique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une collaboration de longue date entre IOC et le Cégep de Sept-Îles, notamment par le biais du Centre d’expertise ferroviaire RAIL, déjà soutenu par un investissement de 750 000 dollars canadiens en 2021 et des dons d’équipements utilisés pour la formation des étudiants.

Ce nouveau partenariat vise à renforcer la position de Sept-Îles en tant que pôle d'excellence pour la formation spécialisée dans le domaine ferroviaire ainsi que dans les domaines de l’industrie 4.0. De manière significative, il vise également à accroître la visibilité et la promotion de ces programmes de formation auprès des communautés autochtones locales. De plus, une cohorte d’étudiants et d’étudiantes d’IOC sera spécialement constituée dans le but de leur offrir des occasions d'emploi immédiates après l'obtention de leur diplôme, favorisant ainsi une inclusion complète de tous les talents de la région.

Le président et chef de la direction d’IOC, Mike McCann, a souligné : « Depuis les années 1950, IOC est solidement ancrée dans la communauté de Sept-Îles et plusieurs générations d'employés d’IOC ont été formées au Cégep de Sept-Îles. Nous sommes ravis de soutenir cette institution d’enseignement de pointe qui offre des programmes de formation spécialisée sur la Côte-Nord, favorisant ainsi le développement d’une main-d’œuvre locale hautement qualifiée. Notre objectif est de continuer à contribuer à la création d'emplois de qualité dans des secteurs porteurs pour l’avenir et à l’épanouissement économique de la région. »

Le directeur général du Cégep de Sept-Îles, David Beaudin, a ajouté : « Le Cégep de Sept-Îles est une institution dynamique et ambitieuse qui se caractérise par son effort à offrir un enseignement supérieur de qualité, tout en jouant un rôle de premier plan dans le développement du milieu économique, social et culturel de sa région. Il lui tient particulièrement à cœur de tisser des partenariats structurants avec les entreprises de son milieu. Aujourd’hui marque ainsi un grand jour pour le Cégep et ses unités de recherche, alors que Rio Tinto IOC annonce sa plus grande contribution jamais faite à une institution de notre communauté. Depuis 70 ans, la Compagnie minière IOC contribue à façonner notre ville et aujourd’hui, en choisissant d’investir dans l’économie du savoir et dans l’innovation, elle poursuit son immense legs et démontre sans le moindre doute sa confiance dans l’avenir prometteur de Sept-Îles. »

Kateri Champagne Jourdain, Ministre de l’Emploi et Ministre responsable de la région de la Côte-Nord, a affirmé : « Ce nouveau pavillon, auquel notre gouvernement a également contribué financièrement, est un atout précieux pour la diversification économique de la Côte-Nord. Cela permettra d’accélérer la recherche et l’innovation dans des secteurs prometteurs pour le Québec. Je tiens à souligner la participation financière de Rio Tinto IOC qui démontre une fois de plus son engagement pour notre belle et grande région. Ça renforce ainsi le Cégep de Sept-Îles comme véritable pôle d'excellence, notamment pour la formation spécialisée dans le domaine ferroviaire. »

IOC opère un chemin de fer de 418 km - le chemin de fer QNS&L - qui permet de transporter le concentré et les boulettes de minerai de fer de qualité supérieure produits à ses installations de Labrador City jusqu’à son terminal portuaire à Sept-Îles. À lui seul, le chemin de fer QNS&L emploie environ 450 personnes sur la Côte-Nord et au Labrador.