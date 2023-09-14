Paysend與Visa加強策略合作，助力革新全球資金流動

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 英國金融科技創新企業Paysend與全球數位支付領域的領導者Visa今天宣佈達成策略合作，透過此次合作，Paysend的全球客戶將能夠向170個國家和地區2符合條件的Visa卡即時1匯款。

這項為期五年的合作建立在兩家公司於2022年2月宣佈的初步合作基礎之上，旨在依託Visa的即時資金流動網路「Visa Direct」，徹底改變國際匯款方式，使Paysend的美國和英國客戶能夠向符合條件的Visa卡進行國際和國內匯款。本次合作還建立在Paysend與Currencycloud（Visa跨境解決方案的一部分）之間現有關係的基礎之上，旨在利用Visa Direct資金流動軌道市場上的動態、有競爭力的最新費率，提供量身打造的解決方案。

Paysend的目標是利用銀行卡網路的優勢取代傳統匯款管道，幫助因銀行基礎設施老舊而服務不足的國家縮小差距，在成本和服務速度方面創造顯著優勢。

Visa Direct全球主管Ruben Salazar表示：「Visa深知，建立高效、安全的匯款網络來支持合作夥伴非常重要。在擴大與Paysend的合作之後，雙方將利用Visa Direct提供的創新支付功能和增值服務，共同加強國內和跨境資金流動。」

Paysend與主要發卡機構建立了合作關係，在促進無縫且具有成本效益的卡對卡轉帳方面具有獨特優勢，可以實現發卡機構之間快速轉帳，並由此構建一個全球支付網路。與Visa的合作預示著國際轉賬新時代的到來。在創新、簡單、可及等原則的推動下，本次合作打開了新的支付通道，支持透過Paysend應用向全球符合條件的Visa卡轉帳。

Paysend董事長兼共同創辦人Abdul Abdulkerimov對這一業界顛覆性合作倍感振奮，並表示：「Paysend的使命非常簡單——提供世界上最方便快捷的轉帳服務。透過與Visa的合作，我們將有足夠的能力為數百萬目前在使用傳統銀行服務方面面臨挑戰的個人提供安全、實惠、順暢的匯款體驗。」

與Visa的策略合作將確保Paysend能夠持續創新並重新塑造超越英國國界的全球匯款格局，為所有人提供安全、便捷、實惠的匯款服務。根據雙方的協議，兩家公司將開展聯合行銷活動，以支援和加速符合條件的Visa卡在關鍵通道地區（包括美國-拉美通道）進行更多的快速、無縫支付。這是Visa迄今為止在合作夥伴行銷方面最大的投資之一，反映了Visa相信Paysend有能力透過其銀行卡技術幫助塑造未來的資金流動方式。此次聯合行銷活動是Paysend繼近期宣佈與美國Televisa-Univision建立媒體合作夥伴關係之後的又一重要舉措。

如欲深入瞭解數字匯款的現狀、個人跨境支付背後的故事以及Visa Direct在簡化全球資金流動方面發揮的作用，請造訪：Money Travels：2023年數位匯款採用報告(visa.com)

關於Paysend

Paysend是新一代全球綜合支付生態系統，使消費者和企業能夠隨時隨地以任何幣種進行線上支付和轉賬匯款。

Paysend成立於2017年4月，總部位於英國，業務遍及全球。公司擁有明確的使命：改變資金在世界各地的流動方式。Paysend目前支援全球範圍內的跨網路操作，包括Mastercard、Visa、中國銀聯以及多種本地ACH和支付計畫，為中小企業提供40多種線上支付方式。

Paysend支援向全球170多個國家匯款，其平臺已吸引了600多萬消費者。作為一個全球端對端支付平臺，Paysend擁有一個全球性的銀行、國際和本地支付系統網路，並與Visa、Mastercard和中國銀聯等主要國際卡網路展開合作，是這些網路的重要成員和認證處理商。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://paysend.com/

關於Visa

Visa Inc. (NYSE: V)是全球數位支付領域的領導者。我們的使命是透過極具創新性、可靠性和安全性的支付網路連接世界，促進個人、企業和經濟的繁榮發展。我們先進的全球處理網路VisaNet在世界各地提供安全可靠的支付服務，每秒可處理超過6.5萬條交易資訊。公司堅定不移地致力於創新，推動數位商務的快速發展，使每個人都能隨時隨地透過任何設備從事數位商務活動。隨著世界從類比時代走向數位時代，Visa正在利用其品牌、產品、員工、網路和規模重塑商業的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪「關於Visa」、visa.com/blog和@VisaNews。

1實際的匯款可用性取決於收款金融機構和地區

2可用性因市場而異。有關可用性的更多資訊，請洽詢您的Visa代表。

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