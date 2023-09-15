华为与爱尔兰海洋研究与保护协会共同促进海洋生物保护

当地时间2023年9月14日，华为与爱尔兰海洋研究与保护协会（ORCA）共同发布了“智慧鲸歌”项目关于爱尔兰海洋生物保护的最新研究结论。(照片：Huawei)

当地时间2023年9月14日，华为与爱尔兰海洋研究与保护协会（ORCA）共同发布了“智慧鲸歌”项目关于爱尔兰海洋生物保护的最新研究结论。(照片：Huawei)

爱尔兰，都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今日，爱尔兰海洋技术峰会在爱尔兰巴尔的摩城堡举行。在峰会上，爱尔兰海洋研究与保护协会（ORCA）和华为爱尔兰共同发布了“智慧鲸歌”项目关于爱尔兰海洋生物保护的最新研究结论。

该研究发现，凯尔特海水域的航道给周边的海洋环境造成了严重的噪音污染。海洋噪音会影响海豹、鱼类、鱿鱼等多种海洋生物，并且可能会威胁到鲸鱼的生存。本次研究借助新的声学数据采集系统，采用多物种实时探测技术，将有望对海洋保护产生切实的积极影响，并将向南部海域鲸鱼出没区域的船只提供实时通知。

爱尔兰ORCA联合创始人兼执行董事Emer Keaveney表示：

“航运等人类活动在海洋中产生的噪音会对鲸鱼和海豚等海洋生物造成严重的有害影响。最新科技进步为我们提供了越来越多的机会，让我们可以利用这些创新增进我们对自然世界的了解，更好地保护自然。为了实现这一目标，我们正在使用华为的ModelArts人工智能平台和云存储产品，利用机器学习能力实现对野生动物的自动监测，更好地保护海洋。

全球电子可持续发展倡议组织首席执行官Luis Neves表示：

“在海洋中捕捉声音，利用人工智能和大数据进行分析，可以帮助我们进一步了解海洋生态及其与各种复杂关系，这一点至关重要。该项目不仅促进了更广泛的公众参与，还加强了海洋保护工作的效果，最终有助于提升海洋生物的生存和健康。“

华为爱尔兰公共关系主管Luke McDonnell称：

“华为坚信不应让任何一个人在数字世界掉队，我们将实现数字包容设为使命，围绕数字包容展开各项工作。我们也深信，数字技术不仅在环境保护方面做出贡献，AI、云、5G等数字技术的加速融合将深入各行各业，助力数字化转型和社会经济的可持续发展，为人类社会带来实实在在的价值。”

由爱尔兰ORCA与Rainforest Connection (RFCx）雨林保护组织合作开展的“智慧鲸歌”是爱尔兰首个实时海洋生物声学研究项目，2021年3月开始，华为爱尔兰通过其TECH4ALL数字包容倡议为该项目提供支持。